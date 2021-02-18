揪團買Netflix會員…男涉鑽漏洞買土耳其方案 26人告詐欺

沈姓男子在PTT合購版揪團，以每人年費1170元購買Netflix高級會員方案，卻用虛擬私人網路VPN，連線至Netflix土耳其網頁，購買月費17.99里拉（約新台幣72元）的土耳其基本會員方案，賺取不法獲利。網友查看帳單明細後發現上當受騙，共計有26人提告詐欺。士林地檢署日前偵結，依26次詐欺罪嫌起訴。

新北汐止區沈姓男子，涉嫌鑽Netflix漏洞詐騙網友，在PTT寄發站內信給合購版的網友，佯稱「可以每年用1170元，合購Netflix高級會員方案」共計有26名網友信以為真，匯款至沈男提供的帳戶。

Netflix是知名的網路隨選串流影片OTT服務公司，在全球有高達2億的訂閱使用戶，分為基本、標準、高級方案，且各國方案價格不一，台灣版高級會員月費新台幣390元，年費4680元，四人合購分攤每人1170元。

沈男利用土耳其方案相對價格便宜，以虛擬私人網路方式連線到Netflix土耳其網頁，購買土耳其基本會員方案，月費17.99里拉（以1里拉兌換新臺地3.98換算）約合新台幣72元。

檢方查出，沈男涉嫌鑽漏洞詐騙，利用Netflix允許基本會員可先自行升級至高級會員、收費日再補差額的規定「先自行升級高級會員，每月收費日前再調降為基本會員方案，規避繳納差額費用」營造網友合購台灣版高級會員方案。直到網友發現畫質不佳或收到其他合購網友寄信提醒，才發現帳單明細是訂購土耳其方案。

起訴指出，提告詐欺的26名被害人，從2018年9月至2020年4月間，收到沈男寄的站內信，誤信合購Netflix台灣版高級方案，4人分攤年費4680元，每人為1170元，共計受騙匯款34次，沈男從26人得手34次，不法獲利3萬9780元。

沈男到案後坦承，詢問網友以年費1170元合購高級會員方案，實際上是購買月費17.99里拉的高級會員方案。沈男辯稱，提供的帳號確實是高級會員方案，不認為自己鑽漏洞用基本會員方案享受高級會員方案。