年輕警察不認識老議員 蔡媽福關心選民卻拉扯警遭判刑：絕對要上訴

高雄市前議員蔡媽福幫酒駕選民王姓男子調解車禍，不料，處理車禍的年輕警員不認識他，他拿手機在旁錄攝員警執行公務，員警要求他刪除檔案不成，王姓男子大罵警員遭壓制，蔡媽福上前拉扯警員，經高雄地方法院依妨害公務，判刑拘役30天，得易科罰金，判得比王還重，蔡媽福怒稱「絕對要上訴」。

72歲的蔡媽福自1989年起，曾是國民黨籍高雄市第三、第四、第五、第七屆市議員，2010年因為兒子向高雄市政府關說，遭監察院裁罰10萬元，遭國民黨停權6個月，無法參加議員初選便宣布退黨。去年獲宗教聯盟徵召，參選第十屆立法委員落選。

去年4月15日下午，王姓男子酒後騎腳踏車，經過高雄市鳳山區瑞隆東路高速公路涵洞下，與陳姓男子的機車出車禍，鳳山警分局黃姓警員到場處理，王請蔡媽福到場關切，蔡媽福在黃姓警員對王製作事故調查紀錄，用手機錄攝過程製作，黃姓警員要求他刪除檔案，但蔡媽福不從，黃姓警員便告知蔡媽福涉妨害公務罪嫌，聯絡線上巡邏網支援。

王見狀，大罵黃姓警員，蔡媽福還在警員壓制王，拉扯警員衣服和腳，直到支援警力到場，合力逮捕蔡媽福和王姓男子。

法官認為，蔡媽福以拉扯方式，妨害警員執行職務，藐視公權力，判王姓男子拘役20天、蔡媽福拘役30天，都可易科罰金。蔡媽福昨天接到判決書，直稱「公親變事主」，法官對他的判刑，還判得比當事人還重，絕對要上訴到底。 高雄市前議員蔡媽福。圖／本報資料照片

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