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劣質普洱茶謊稱是高檔貨 欠賭債向老友詐財260萬被訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

王男欠毛男賭債數百萬，前年底向多年老友連男佯稱有香港客戶要購買特定年份的普洱茶，則連男出資260萬買下該批普洱茶，再轉售給香港客戶牟利，王以父親所有價值5萬元的普洱茶，謊稱是高檔貨，涉嫌向連男詐財260萬，以清償毛男的賭債，經連報警處理，台中地檢署今天依詐欺罪起訴王男。

起訴書指出，王男（27歲）與連男為相識多年老友，知悉連男家境富裕，因王積欠毛男賭債，遂於2019年11月20日上午，向連男訛稱想到賺錢的方式，可處理他的債務問題，又可讓連男的母親賺錢，有香港客戶要來台灣看特定年份的普洱茶，盼連出資260萬買下該批普洱茶，待交茶給香港客戶，客戶匯款後，將交付360萬給連。

連信以為真，向母親洪婦說明欲從事普洱茶買賣事宜，洪婦於同月21日交付款項給兒子，而王男再以普洱茶的買家為多年好友及擔心遭殺價為由，請林男協助以賣家身分進行交易，並將王父所有、成本僅5萬元的普洱茶，放在林的自小客車上。

同日晚間，王駕車載連型台中市梧棲區某統一超商前，與林進行普洱茶交易，由林將普洱茶交付給連，連則交付260萬給林，交易完成後，林先駕車載連返家，再與林男一同與毛男見面，將260萬交付給毛以清償賭債。

事後，連因王中斷聯繫，遂持普洱茶至王男的住處，詢問王而知悉普洱茶價值甚低，遂報警處理。王男坦承詐騙犯行。

王男欠毛男賭債數百萬，向多年老友連男佯稱有香港客戶要購買特定年份的普洱茶，盼連出資260萬買下該批普洱茶，再轉售給香港客戶牟利，涉嫌向連詐財260萬，台中地檢署今天依詐欺罪起訴王男。圖／本報資料照
王男欠毛男賭債數百萬，向多年老友連男佯稱有香港客戶要購買特定年份的普洱茶，盼連出資260萬買下該批普洱茶，再轉售給香港客戶牟利，涉嫌向連詐財260萬，台中地檢署今天依詐欺罪起訴王男。圖／本報資料照

香港 梧棲 詐騙

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