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人妻紅杏出牆與小王吃官司 反控丈夫默認還揪手機店3P
台南市30初頭張姓人妻前年4月與小10歲潘姓男子，在丈夫手機店內發生性關係，過程被監視器全都錄，丈夫提告向2人求償260萬元，但張女及潘卻爆料，丈夫知道她外遇後，還默認兩人外出約會看電影，甚至提議一起3P，台南地院認丈夫竟會同意張女與潘私下一同外出約會觀看電影，顯見他對於夫妻間忠誠義務要求較一般人薄弱，判兩人連帶賠償10萬元，可上訴。
張女丈夫控訴，潘明知張女是他的妻子，兩人竟於2019年4月20日凌晨，在他的店內發生性關係，兩人已侵害其配偶權，並且提告。台南地院前年底認潘犯相姦罪、張女犯通姦罪，均處2月徒刑，潘不服上訴二審，因通姦及相姦罪「除罪化」免訴。丈夫改循民事管道，向兩人求償260萬元。
潘表示，與張女相識之初，女方稱人夫及婆婆是表哥、阿姨，事後發現她接婆婆電話，手機顯示「老公媽媽」，改說人夫是她前夫、不是表哥，後又說與人夫在協議離婚階段，隱瞞其實際婚姻狀況。「我原本以為你離婚了所以放了很多感情」潘更出示LINE對話，女方回覆「我對你很愧疚騙了你」等佐證。
潘指出，不久張女告訴他，人夫看店內監視器得知兩人發生性關係，但同年5月4日他到店裡等張女外出約會時，張女的丈夫在場與他聊天，當晚他與張女回店內，人夫也在場幫他慶生，甚至提議一起3P。
張女說，丈夫知道她外遇後，還默認兩人外出約會看電影，並共同為潘慶生、整理衣袖，並數次原諒她外遇、同意外遇。面對3P之說，張女指出，因為那陣子丈夫會喝酒，我覺得他是喝酒說的醉話。
台南地院認為，沒有證據證明張女丈夫提議邀潘一起3P，或願意原諒兩人婚外情。惟丈夫竟會同意張女與潘私下一同外出約會觀看電影，顯見他對於夫妻間忠誠義務要求較一般人薄弱，判兩人連帶賠償10萬元。
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