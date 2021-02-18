爆民眾黨新秀不倫戀是蔡壁如放話媒體 黃光芹獲不起訴

資深媒體人黃光芹在政論節目「新聞面對面」爆料，民眾黨助理蔡宜芳與民眾黨前中央委員張益贍不倫戀，新聞源頭是柯文哲心腹蔡壁如。蔡女不滿提告妨害名譽，台北地檢署認為，黃女有消息來源，善盡查證義務，沒主觀犯意，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

去年6月16日，黃光芹加碼爆料，指是蔡璧如對媒體放話。黃光芹說，「這個已經連任的柯文哲，尤其是有心角逐大位，他旁邊也有幕僚，但是他的幕僚最近一直反應一件事情，就是蔡璧如她的內鬥性太強，譬如跟拍蔡宜芳跟張益贍，這個新聞源頭哪來？」

她表示，「這個記者直指就是蔡璧如，我今天可以這樣講，因為記者親口跟我的朋友講，就是說如果是這樣子鬥爭自己人的話，而且她志不在鬥蔡宜芳，她志在鬥張益贍，張益贍也是智囊型的。」

主任檢察官黃正雄傳喚黃光芹出庭，黃女辯稱：「報導不倫戀的媒體高層，曾與友人涂崇恩聚餐，並主動提到不倫戀消息來源就是蔡璧如。」涂崇恩也證稱「媒體高層跟他提過，就是蔡璧如跟記者說的。」