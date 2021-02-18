已有5名孫子女的阿公婚外情 阿嬤向小三求償判賠8萬

年邁的阿雄（化名）已有5名孫子女，與郭女婚外情，2人相互傳「老阿婆跟老阿公做愛」、「我要我要我真想要」、「一直夢到你」、「沒有你的日子我會很慘」等，並共同出遊，經阿雄的妻子陳女請求損害賠償，郭女否認與阿雄嘿咻，辯稱只是好朋友，法官不採信，判郭女給付陳女新台幣8萬元。

陳女主張，她與阿雄為夫妻，育有3名子女、5名孫子女。去年7月間經由阿雄的手機內訊息與照片，發見郭女於11年前與阿雄相識，郭女明知阿雄為有配偶之人，仍與阿雄交往，介入她的家庭。

郭女與阿雄交往期間，屢屢以電話、Facebook、Line聯絡互傳愛意，不僅以「老公」、「吾愛」等親暱話語稱呼彼此，二人互遞訊息有「你很行」、「你在越南一年700次」、「老阿婆跟老阿公做愛」、「我要我要我真想要」、「一直夢到你」、「沒有你的日子我會很慘」、「珍惜現在，珍惜我們」等曖昧內容。

陳女並稱，郭女與阿雄過去長達10年交往期間經常共同出遊，更拍攝多張勾肩、搭背、摟腰或擁抱等親密照片，並彼此約定刪除訊息，設定訊息保密模式以免原告發覺，顯見2人已違背正常男女基於朋友社交往來互動，無視她與阿雄仍具法律上夫妻關係。陳女請求損害償，要求郭女給付新台幣80萬。

郭女辯稱，她與阿雄純粹聊天而已，2人只是好朋友，因阿雄有病，所以希望有人陪他出門或者講話，她與阿雄講話雖有過火，但是與他沒有發生性行為，僅有搭肩，若有傷害到陳女她願意道歉。