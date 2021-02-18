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核研所女助理勾結廠商詐108萬 便宜行事下場遭判7年

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

行政院原子能核研所爆發貪汙案前年底遭廉檢搜索，許姓研究助理負責「轉譯實驗室清潔標案」期間，和得標廠翔騰公司蔡姓負責人、戴姓經理勾結，明知對方完全未履約竟製作不實文書，讓廠商2017年、2018年間詐得108萬元；法院依貪汙等罪判3人4年至7年，黃姓女員工獲緩刑，可上訴。

廉檢調查，許女（42歲）是行政院原子能委員會核能研究所薦任第8職等助理研究員，負責核研所同位素組069管轉譯實驗室維護，及環境清潔採購業務，翔騰公司2017年、2018年得標「轉譯實驗室清潔標案」，包括A-D級區無菌無塵室清潔滅菌消毒、環境監控系統TAB：及單包裝無菌衣乙套等。

但許女明知翔騰都沒有主動派員工履行標案，還在驗收前用電子郵件通知戴女（60歲），佯稱以核研所曾通知翔騰履約，並交付相關文件、證明及發票向核研所請款，經蔡男（45歲）指示戴製作不實驗收資料交付給許。

許和蔡、戴等人夥同以此方式，分別在2017年9月29日詐取29萬7000元、2018年1月2日詐取31萬3000元，以及2018年12月詐取47萬元，共在3個標案合計詐得108萬元。

審理時，許女、黃女坦承犯行，許的辯護人稱，許就該案並未獲不法所得，沒有為自己不法所有意圖，應僅構成圖利罪；戴女則不否認得標，未派工履約、交貨等，但戴僅坦承偽造文書，否認有何共同利用職務上機會詐取財物犯行。

蔡男則全部否認犯罪，表示沒有刻意不履約或違法意圖，蔡的辯護人說，就算許女自白犯罪，但許便宜行事的目的在執行服務機關預算，並非為讓翔騰公司獲利。

法院查，許女被訴貪汙部分，除她坦承犯行，並有相關人指證、廉檢調查，以及招標契約、驗收紀錄，履約文件為證，犯行明確，黃女也自白坦承。而戴女在審理時，對於清潔標案有無派工，前後說詞矛盾，認為純屬卸責之詞，不予採信。

蔡男部分，法院發現他和許女不僅有直接聯絡方式，還曾透過許的先生居間傳遞訊息，對於蔡辯稱，並未和許商議本案如何報結、驗收等沒有犯意聯絡，也是卸責之詞。

法院審酌，許女是公務員，所享俸祿是民脂民膏，本應恪遵職守，廉正自持，明知翔騰公司就標案完全未履約，竟利用職務詐取高達108萬元，有損官箴，也損及核研所對於廠商履約管理及標案款項核發的正確性，犯後多次飾詞卸責而非始終坦承。

法院考量許女自白、無犯罪所得，依法減刑，並依公務員共同犯利用職務上機會詐取財物罪、共同犯利用職務上機會詐取財物罪，各判5年、4 年10月，應執行7年，褫奪公權4年。

蔡已自動繳回全部所得財物，但全盤否認，戴僅部分坦承，各依2個非公務員與公務員共同犯利用職務上機會詐取財物罪，判7 年、2 年，褫奪公權4年、1年。黃女依2個共同犯行使業務上文書登載不實罪判4月，得易科罰金，緩刑2年。 

核研所許姓女助理和廠商勾結，在標案中幫對方詐得108萬元，桃園地院依貪汙等罪判許7年。記者曾健祐／攝影
核研所許姓女助理和廠商勾結，在標案中幫對方詐得108萬元，桃園地院依貪汙等罪判許7年。記者曾健祐／攝影

公務員 貪汙 行政院

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