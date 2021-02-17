已婚老闆強吻亂摸女店員 老闆娘竟嗆「勾引老公」

高雄38歲已婚邱姓飲料店老闆，遭控3年前某日下午拉著女店員到後面廚房獨處，涉環抱、強吻，還隔衣服撫摸胸部及下體，不料邱妻知情後反責備她「勾引我老公」，女員工因此難過喝鹽酸；全案一審依利用權勢機會猥褻罪，判邱1年徒刑，高雄高分院駁回定讞。

判決指出，邱姓男子跟林姓妻子在高雄小港區開手搖飲料店，受害女子2018年7月起到店內上班，但邱多次傳LINE調戲，屢次要求稱他為「老公」，並說「就喜歡妳啊，想老牛吃嫩草」、「我要當妳的男人」、「給我妳的心和妳的人啊」等語，女員工明白婉拒，回「可是你是我Boss」、「我就把你當老闆當哥那樣」、「你要我怎麼說你才能明白，我們之間只能有兄妹和老闆與員工間的關係」。

同年10月23日下午近2點，邱妻還在店內，邱姓男子就不斷趁機對女員工摟腰、牽手、摸肩，當邱妻一離去，邱就牽她手進後面的廚房，先問她白天工作的事，然後抱、親她，隔著她衣褲摸胸部、下體，女員工後來用腳踹廁所的門，發出聲響才讓邱停手。

事後女員工傳訊痛斥「你瘋了嗎？你怎麼能抱我又牽手，你為什麼要親我？你瘋了嗎？」不過邱妻知道此事，不僅不聽她解釋，還責備「勾引我老公！」她難過地說不做了，當晚跑去公園喝鹽酸。

案件曝光後女員工提告，邱姓男子辯稱，兩人是「婚外情」關係，當時互相擁抱、親吻，都沒有強迫她。

一審合議庭從對話訊息發現，兩人根本沒有男女之情，女員工也證稱「家裡急需用錢，不想再找工作」而選擇忍氣吞聲，痛批邱姓男子毫無反省、後悔之意，依利用權勢機會猥褻罪，判1年徒刑。

邱姓男子提上訴仍拒認罪，辯有積極想跟女員工和解，二審合議庭駁回，並維持原判決。