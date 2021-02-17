一、二審檢論戰風波 中檢：值班案量大時有配套

檢察官論壇過年前爆發「世代戰爭」，起因在於中檢洪姓檢察官受理4件不同的酒駕個案，在偵查庭訊問4名互不相識的被告，台中高分檢認違反偵查不公開、有洩密之虞，但一審決議不懲處，引起一、二審檢論戰，基層檢組成的「劍青檢改」批台中高分檢部分主任檢察官常有不適當的撤銷發回，高分檢主任檢察官李慶義表示「可以去問法務部及高檢署，這樣有沒有洩密及違反偵查不公開」。

此次爭議肇因於台中地檢署內勤一次同時訊問多位酒駕犯，台中地檢署表示，內勤檢察官值班案量大時，可向值周主任檢察官反映，調度內勤二檢察官或其他檢察官支援，早就有配套措施。

中檢洪姓檢察官去年7月間，受理4件酒駕案，在同一偵查庭內，以「一起問、一起答」的方式，合併訊問4個互不認識的被告，讓4人得以知悉彼此的偵訊內容及個人資料，台中高分檢認定違反偵查不公開、有重大違失，但中檢以洪檢已有所改進，並未實質侵害偵查不公開要保護的目的，決議不懲處洪佳業，引起一二審檢方論戰。

基層檢察官組成的「劍青檢改」今發聲明，檢察機關一二審輪調歷練應全面實施，請「萬年二審」回一審辦案；「高檢署審核意見表」程序及內容不當，請停止適用否則明文公告「僅供參考」；籲請優化檢察內勤實務，強化司法效能。

劍青檢改表示，台中高分檢部分主任長期脫離第一線偵查實務，甚少體察基層工作負擔，案件不思自行依法偵查，常有不適當的撤銷發回，甚至針對性撤銷發回，為基層檢察官所詬病，案件因此懸未確定而招致民怨，亦非新聞。

台中高分檢部分檢察官表示「不同案件，不相干的不同案件，可不可以把所有的被告，放在一起訊問，製作在同一份筆錄上，同一份的電腦螢幕上，然後再一一給所有被告簽名，讓其他不相干的被告，其他不相干不同案的被告，可以看到其他人案件的所有的筆錄内容」。並稱最近3年來審核再議案件發回情形，審慎處理，比全國平均發回率低。

主任檢察官李慶義則表示「可以去問法務部及高檢署，這樣有沒有洩密及違反偵查不公開」。

劍青檢改也表示，檢察機關一二審輪調歷練應全面實施，請「萬年二審」回一審辦案。李慶義是國內司法界從高分檢實缺檢察官回一審辦案第一人，19年前（即2002年9月間）法務部將他從台中高分檢檢察官調台中地檢署擔任襄閱主任檢察官，一審檢服務近3年，才又調回二審檢。

此外，劍青檢改籲請優化檢察內勤實務，強化司法效能，指我國檢察官內勤24小時值班期間案量動輒7、80件，某些地檢署甚至破百件，高張力、長時間的內勤偵訊，可謂是內勤檢察官的嚴峻挑戰。