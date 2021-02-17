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堅信「美國軍醫」是真的 婦人涉詐獲不起訴仍持續協助

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

林姓婦人因多次協助國外不明男子將錢匯到海外，捲入跨國詐欺案件，雖一度獲不起訴處分，但案件經高檢署發回再議，新北地檢署發現新的事證，認定她是詐團共犯，今天依加重詐欺取財罪起訴。

檢方調查，林姓婦人透過手機交友軟體認識自稱「Ronan Parihar」的不明男子，從前年5月開始，多次提供自己和丈夫的銀行帳戶給對方使用，待大筆資金匯入後，再協助對方將錢匯到海外，未料這些錢是詐欺集團利用感情訛詐其他女子的不法所得。

林婦前年8月被警方告知行為涉嫌從事詐騙集團車手工作後，堅稱自己也是受害者，前年12月獲不起訴處分，但高檢署發回再議，新北檢發現她前年9月之後仍持續提供帳戶讓不明資金匯入，並臨櫃提領大筆現金。

偵訊時，林婦矢口否認詐欺，辯稱自己沒見過「Ronan Parihar」本人，只知道對方是在敘利亞當軍醫的美國人，因為對方知道一些醫護常識，所以選擇相信。

林婦表示，「Ronan Parihar」聲稱自己想提早退休並來台開醫院，要跟朋友借一些錢，但在國外無法使用自己的銀行帳戶，又信不過其他朋友，所以找她幫忙。警察雖然有說這些款項是詐欺的錢，但「Ronan Parihar」說錢是正當來源，最後她選擇相信「Ronan Parihar」。

檢方調查，林婦雖然一度獲不起訴處分，但她仍持續依詐騙集團指示行動，而且她去年5月向收款時，還刻意用假名掩飾，佯稱自己是「特工」，顯見她與其他單純受感情詐騙的女子情況不同。另外，林婦去年6月向其他被害人收取款項時，也曾依指示假冒聯合國代理人，另案經士林地檢署起訴，一、二審都被判有罪。

檢方認為，林婦有可能被國外不明男子感情詐欺，但她被騙的情況，不能排除她有共同詐欺的犯意，因此依加重詐欺取財罪起訴。

詐欺 詐騙集團 新北

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