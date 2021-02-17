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公公酒醉鬧事 媳婦報警抓人遭砍殺報復

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

60歲張姓男子去年9月酒後與家人發生爭執，因揚言自殘被警方強制送醫管束，但他掙脫束帶偷跑回家，還持刀砍殺報警抓他的媳婦、劃傷妻子，新北地院今天依殺人未遂、傷害等罪判張6年徒刑。可上訴。

判決指出，張男（在押）因為不滿媳婦報警，返家後即掐住媳婦脖子，將人拖行至廚房，舉起菜刀就朝媳婦頭部砍殺，見對方反抗，又企圖將人拖到廚房後面廁所繼續犯案，所幸張妻發現他掙脫逃離，趕回家查看情況，才及時阻止凶案發生。張妻雖然成功奪刀，但臉部也在制止時遭劃傷。

事發後，張男坦承犯案，被新北地檢署依其媳婦全身多處骨折和撕裂傷、張妻左臉頰長達11公分撕裂傷等情，認定他涉犯2次殺人未遂；不過，張妻庭訊時供稱傷勢是她爭搶刀子造成，奪刀後，張男也沒有試圖搶回去。新北地院最後認定張男砍殺媳婦部分涉殺人未遂，劃傷妻子部分只構成傷害。

張男律師雖辯稱張男當時喝醉，行為控制能力有所減損，希望法院酌減其刑，但因為張男當庭坦承並表示「我不需要送精神或酒精鑑定」，說法最後未被採信。

法院認為，張男媳婦因為被砍殺身受重傷，如果不是張妻及時制止和就醫，恐危急生命，其身心所受傷害不可言喻，因此考量張男有多項酒駕前科紀錄、犯案動機和犯罪情節等情量刑。

有多次酒駕前科的張姓男子，去年9月酒後持刀砍殺媳婦，爭搶刀械時又劃傷妻子，今天被新北地院依殺人未遂、傷害等罪判刑6年。本報資料照片
有多次酒駕前科的張姓男子，去年9月酒後持刀砍殺媳婦，爭搶刀械時又劃傷妻子，今天被新北地院依殺人未遂、傷害等罪判刑6年。本報資料照片

媳婦 新北 殺人

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