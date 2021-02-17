二審看不慣基層檢內勤一次訊問4酒駕 劍青籲請優化制度

台中地檢署檢察官洪佳業去年值班內勤偵辦4件酒駕案，在同一庭內合併訊問4名互不相識被告，遭台中高分檢認定為違反偵查不公開、有重大違失。春節前引爆一、二審「世代戰爭」，劍青檢改今發表聲明，籲請法務部及高檢署優化檢察內勤實務，強化司法效能。

劍青檢改表示，我國現行犯逮捕後一律解送地檢署，未如歐美日法治國家解送法院由法官（或治安法官）辦理羈押具保，是有我國獨特的檢察官內勤制度。實務上，檢察官內勤24小時值班期間案量動輒7、80件，某些地檢署甚至破百件。

春安或擴大臨檢期間，一個內勤檢察官連續訊問可能長達7、8小時，問到凌晨家常便飯，移送案件更是五花八門，小則酒駕吸毒，大則持槍殺人，近年來家暴、性侵、監護家中幼童等社會安全網繁複程序。

最近司法院更開始研議推動精障罪犯「緊急監護」修法，這一切都必須在24小時內完成，扣掉警察16小時檢察官只剩8小時，未來內勤檢察官十八般武藝樣樣要會，少做一項就是懲處，高張力、長時間的內勤偵訊，可謂是內勤檢察官的嚴峻挑戰。

此次爭議肇因於中檢內勤一次同時訊問多位酒駕犯，然而據本會訪查，此作法並非該檢察官首創，於若干地檢署皆曾經內勤檢察官使用。雖法無明文許可，法亦無明文禁止，允當與否，本就見仁見智。

保持開放心胸鼓勵革新，乃制度改革基石。高（分）檢署一概以無此慣例直接封殺，直接提報4件重大缺失及年度考評不良好，不僅過苛，更是扼殺任何變革於萌芽。

劍青檢改認為，倘若當日解送人犯過多，為能於24小時內妥善處理，不排除例外容許內勤檢察官得針對酒駕、吸毒等證據明確案類（僅需確認人別及初驗報告），在徵得被告同意後，可一次同時訊問多人或諭知多人具保、請回。

使被告、家屬與辯護人能即早覓保處理可能性，尤其在春安或擴大臨檢期間，更有開放彈性，簡化流程之實務需要，此與憲法保障人權本旨無違，實宜保持開放心胸，作為研議討論改良優化的作法之一。

多年來，法務部及高檢署未深入思索如何改良優化內勤，亦未賦予內勤足夠資源，連法警值班人力都不夠，那些「萬年二審」幾十年都不用熬夜值內勤，有何臉面指責地檢署內勤重大缺失。