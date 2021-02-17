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劍青檢改開工就發難 蔡清祥：二審督導一審無可厚非

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

法務部長蔡清祥。聯合報系資料照片／記者王聖藜攝影
法務部長蔡清祥。聯合報系資料照片／記者王聖藜攝影
檢察官改革團體「劍青檢改」一開工就發難，指台中高分檢批台中地檢署開一庭偵訊4名酒駕犯是重大缺失一事，籲二審檢察官回一審辦案。法務部長蔡清祥今天說，檢察官在基層辦案由二審檢察官督導、審核無可厚非，開庭方式妥適與否，應聽外界的看法。

蔡清祥說，讓基層檢察官有機會到二審歷練是既定政策，也希望二審檢察官回一審來傳承，這是人事改革很重要一部分，目前也持續進行；他說，往年檢察官一、二審輪調、調辦事的歷練傳承，都積極進行，所以其實方向是一致的。

蔡清祥認為，不要刻意去分一審、二審，因為大家都有機會到二審、都有機會回到一審，也不要刻意去分「新二審」、「舊二審」，大家都是一個檢察大家庭，有不同工作歷練的機會。

蔡說，檢察官在基層辦案由二審檢察官來督導、審核，無可厚非，制度本來就是這樣，大家也都有可能到二審去歷練，去看看一審檢察官有那些需要改進，二審歷練完回一審，在一審時就應該要避免人家的指正，這些都是良性作法，大家要用正面來看待。

至於「劍青檢改」聲明提及另一問題，即檢察官同時訊問好幾人、在筆錄上簽名，蔡則說，他從基層幹起，了解基層的想法，至於這樣的做法是否妥當，也不能從檢察官角度去看，應聽聽學者、律師、民間看法，多方了解再決定，不能單以檢察官角度來思考。

蔡說，他已聽到基層的聲音，但還是希望大家不要用自己的角度去思考，要看看當事人、學者、民間、律師專業人士大家共同的看法再決定。

檢察官 蔡清祥 律師

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