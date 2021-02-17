劍青檢改：籲請「萬年二審」都回一審辦案

檢察官論壇過年前爆發「世代戰爭」，基層檢組成的「劍青檢改」今發聲明，檢察機關一二審輪調歷練應全面實施，請「萬年二審」回一審辦案；「高檢署審核意見表」程序及內容不當，請停止適用否則明文公告「僅供參考」；籲請優化檢察內勤實務，強化司法效能。

劍青檢改表示，台中高分檢部分主任長期脫離第一線偵查實務，甚少體察基層工作負擔，案件不思自行依法偵查，常有不適當的撤銷發回，甚至針對性撤銷發回，為基層檢察官所詬病，案件因此懸未確定而招致民怨，亦非新聞。

自2017年司改國是會議推動實施一二審輪調歷練制度後，此類「舊二審」晉升為「萬年二審」，幾乎無法管考、無人監督，少數人更恣意妄為，久佔直到退休，等於擁有無限權力，已成為阻礙檢察機關進步疾患。

呼籲法務部正視「舊二審」改革阻礙，應開始研議推動「舊二審」回到一審辦案，或者勸說或者勸退(休)，且台中高分檢檢察長勿再坐視特定主任不當言行，禁止其等恣意發回、恣意評量缺失權力，以免干擾中部地區基層檢察官辦案，保障中部地區民眾權益。

法務部及高檢署「審核意見表」，已然違反法務部《檢察官職務評定辦法》程序，架空各地檢署「職務評定審議會」獨立評定權限，「審核意見表」更添加《檢察官職務評定辦法》所無的「高檢署業務檢查或再議評列重大缺失3件」指標。

卻無完整配套，任由高(分)檢署檢察官自行秘密評判，其程序與內容均有違法不當，應予廢止停用。嗣經檢審會主席當場裁示，審核意見表「僅供參考」，並請檢察司就函文語意誤解部分研議調整。

然本次職務評定過程中，「僅供參考」審核意見表竟無端「死而復生」，淪為若干地檢署照抄引用依據，使諸多地檢署職務評定審議會審查認為工作表現良好檢察官，淪為遭提報法務部究責羔羊，衍生程序混亂且考評不公現象。

當前基層偵查工作超重，風險極高，動輒得咎；反之，「萬年二審」高踞神壇，十幾年不辦案，重大缺失竟由「萬年二審」片面認定？法律見解或作法不同，是否屬於重大缺失？不符合「萬年二審」的習慣做法，是否屬於重大缺失？重大缺失的件數如何計算？