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「World gym 」前員工指控5主管職場霸凌 檢不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

「World gym 健身俱樂部大直店」前藍姓客服專員，指控遭謝姓客服主任等5名主管「霸凌」包括迎賓罰站、不當訓話、寫道歉信、挨罵白痴等，提告涉嫌妨害名譽、強制及傷害等罪。台北地檢署認為是單一指訴，沒其他客觀證據，依罪嫌不足，不起訴謝女等5人。

檢方調查，藍姓女子於2019年10月1日至同年底任職，她離職後指控謝姓女客服主任、陳姓女客服專員，在她任職期間竟用推擠方式，不讓她在櫃檯內學習，卻要求她站在大門口迎賓、不可亂動。

還要依公司範本逐字大喊：「你好，歡迎光臨、請問有什麼可以為你服務的嗎？」等語，長達三個月，妨害她學習機會並導致身心及雙腳受到傷害，罹患足底筋膜病及肌腱炎。

她指控，謝女還要求「立正站好」並不當訓話，還命令她自行簽立記過單、離職單，並在2018年10月15日發現會員偷飲料時回報主管，要她下班前寫道歉信、將記過開除。劉姓女主管在她上完廁所後則大聲辱罵：「上哪去了白癡！」

王姓女主管用身體及手肘強行驅離她，妨害上班，再用身體阻擋及用手戳右手臂致傷。鄭姓男主管還對她說：「你是不是有換錯卡給客人、叫我眼睛看著他…」她要解釋，對方竟不聽說明，隨即以不服管教為由，要求立正站好、不想上班可填離職單。

被控5人否認，謝女稱身為主任對她有命令指揮權限；新進人員要學習門口迎賓，但沒強迫站在大門口，她可以自由走動、喝水、上廁所。劉女否認罵白痴，是因多次詢問藍女去哪裡都不回答，才比較大聲詢問。

檢方認為，全案僅藍女單一指訴，沒其他資料佐證，指訴情節顯有瑕疵，無法採用。藍女另案提供的診斷證明書上病名，從事服務業人員工作性質本即無法久坐，長站對個人足部是否必然造成不良影響，無從逕認存有直接關係，罪嫌不足。

「World gym 健身俱樂部大直店」前藍姓客服專員，指控遭謝姓客服主任等5名主管「霸凌」包括迎賓罰站、不當訓話、寫道歉信、挨罵白痴等，提告涉嫌妨害名譽、強制及傷害等罪。台北地檢署依罪嫌不足，不起訴謝女等5人。圖／本報資料照。
「World gym 健身俱樂部大直店」前藍姓客服專員，指控遭謝姓客服主任等5名主管「霸凌」包括迎賓罰站、不當訓話、寫道歉信、挨罵白痴等，提告涉嫌妨害名譽、強制及傷害等罪。台北地檢署依罪嫌不足，不起訴謝女等5人。圖／本報資料照。

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