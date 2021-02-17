中研院前法律顧問處理醫師海外保險金 挨告獲不起訴

中研院前法律顧問鄭哲民，遭1名黃姓醫師的遺孀控告無律師資格卻執行業務，處理610萬美金的外國保險金兌現，涉嫌違反律師法、詐欺等罪。台北地檢署查出，鄭男確有嘗試在香港設立公司及開戶，最後並未成功辦妥，且此非律師業務，今給予不起訴處分。

鄭哲民擁有美國聯邦律師資格，曾任東海大學法研所副教授、中研院法政研究員。2016年間，中研院院長翁啟惠涉浩鼎內線交易案，鄭因以中研院法律諮詢專家身分，出面為翁解釋相關案情，遭立委踢爆不具台灣律師資格。

據了解，台北律師公會於2016間曾將鄭男移送北檢偵辦。當時，北檢調查後認為，鄭男雖然從事法律研究諮詢，但並未執行訴訟等律師業務，查無不法，予以簽結。

2018年間，1名黃姓耳鼻喉科醫師逝世後，其遺孀收到海外保險理賠610萬美元支票，透過醫界友人介紹找上鄭男，並委託代為處理相關手續，並支付2萬美元諮詢費、前往香港、美國辦事的差旅費新台幣30萬元、墊付款、銀行開戶費等上百萬元。

2010年間，遺孀指控鄭男卻辦事不力，還自稱是律師。鄭男辯稱，從未自稱有台灣律師資格，且相關民事訴訟委請自己認識台灣律師處理；對於處理海外保險事務，是用盡全力去做，但過程中有些事對方配合不佳，辦不成不單僅是自己的責任，也跟對方有關。