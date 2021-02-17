男假冒廣告公司業者 裝罹癌、匯2億騙婚女模

圖為結婚示意圖。 圖片來源／ingimage

詹姓男子疑假冒廣告公司業者，涉嫌詐騙倪姓女模有薇閣精品旅館等廣告拍攝、唱片公司發片機會，詹又裝病罹患腦癌，匯款2億多元想要短暫相依，倪女誤信詹有生命危險，去年5月登記結婚。不料詹的前妻告知沒住院也無發片，驚覺受騙，13天後離婚提告詐欺。士檢日前偵結，依照詐欺等罪嫌起訴。

35歲詹男涉嫌騙婚女模，去年3月上網查詢得知倪女是購物台的模特兒，向倪佯稱是廣告公司業者，認識大公司主管，已經取得薇閣旅館、沐蘭旅館、青春露保養品、膠原蛋白等廣告拍攝機會，還有唱片公司發片機會，可獲得共22萬元拍廣告酬勞和5萬元唱片公司零用錢。

起訴指出，詹男涉嫌詐騙，讓倪女信以為真，推掉購物台的拍攝工作，拍了旅館、保養品等4項廣告影片，又代墊唱片公司5萬元行政作業費等。倪女追討廣告酬勞時，詹男又用「個人助理、銀行業務員」身分，謊稱罹患腦癌，進行開腦手術，匯款2億多元進入倪女帳戶，盼能短暫相依。

倪女再度受騙去年5月和詹男登記結婚，直到詹的前妻告知「沒住院也沒有唱片公司發片」，結婚13天後登記離婚，提告詐欺罪。