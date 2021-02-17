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「外掛」被鎖帳號 他花50萬買點數要求遊戲公司賠償 玩家敗訴

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名網路遊戲「天堂」玩家不滿代理遊戲的「遊戲橘子」公司認定他使用外掛程式，鎖他帳號並張貼公告，提告要求回復帳號，否則賠償點數損失60萬元、名譽損失10萬，並刊登道歉啟事，台北地方法院認為公司作法有理由，判玩家敗訴，遊戲橘子免賠，可上訴。

玩家主張，他2017年9月加入「天堂」遊戲，花50萬元買點數，但遊戲橘子2018年二度未通知就認定他使用外掛程式，鎖定並拒絕他使用帳號，還在遊戲網頁上公告他使用外掛，貶損他的名譽。

他認為，遊戲橘子違反網路遊戲相關契約條款，提告要求公司回復帳號使用權和排名，若無法回復，公司要賠償他60萬元遊戲損失，並賠償他10萬元名譽損失，公開道歉。

遊戲橘子抗辯，該玩家多次被其他人檢舉角色出現非遊戲正常設定的行為，被判定使用外掛程式或其他違反公平合理的方式玩遊戲，依契約終止契約，永久鎖定帳號有理由，且玩家購買點數、使用點數購買道具，公司也都如數給付，玩家沒有任何損害。

法院認為，經委託台北市電腦商業同業公會鑑定指出，在遊戲原始設定中，要出現玩家角色的異常行為有困難，遊戲橘子判定玩家使用外掛程式有理由，因此鎖帳號沒有違反契約。

再者，遊戲橘子在網頁公告玩家違規情形，除符合契約約定外，也已經隱匿角色姓名，一般人難以連結到玩家的真實身份，故判玩家敗訴。

示意圖／ingimage
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網路遊戲 北市

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