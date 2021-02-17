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為了1000元起糾紛 男打死人遭判刑7年4月

中央社 / 南投縣17日電

莊姓男子懷疑洪姓男子偷友人新台幣1000元，代為出面質問洪男，兩人起爭執，莊男用腳猛踹洪男，導致洪男頭部撞擊水泥門檻釀顱內出血死亡，犯傷害致人於死罪，遭判刑7年4月。

莊姓男子去年7月7日晚間與張姓女友前往南投縣草屯鎮洪姓友人住處，當時另一名洪姓男子也在屋內喝酒，眾人聊天之際，莊男聽聞喝酒的洪男疑似竊取洪姓友人1000元現金，莊男質問洪男是否屬實，兩人因此起爭執，張女於是透過手機通訊軟體找人到場助陣。

莊男要求洪男到屋外說明，並持續逼問洪男是否行竊，洪姓屋主則在一旁觀看，遭質疑行竊的洪男否認，莊男心生不滿動手教訓，以左腳猛踹坐在門口水泥臺階的洪男，洪男後仰倒下，右後腦猛力撞擊後方水泥門檻，導致頭部外傷併蜘蛛膜下腔出血、雙側慢性硬腦膜下出血。

莊男見洪男倒地，隨即要求洪男起身坐在椅子上，再以徒手、持拖鞋繼續毆打洪男臉部逼問1000元下落，導致洪男多次跌坐在地，到場助陣友人及張女也動手毆打洪男臉部，導致洪男臉部腫脹、雙眼瘀青、左眼眶內側骨折等傷害，且洪男因遭毆打而癲癇發作。

莊男見狀雖初步救治，但仍持續逼問洪男1000元下落。眼見未果，眾人陸續離開，遭毆打重傷的洪男則由洪姓屋主抱進屋內床上休息，洪男因顱內出血傷勢惡化，隔天由洪姓屋主趕緊送醫救治，但洪男因傷勢過重，109年7月30日因顱內出血進而引發多重器官衰竭死亡。

南投地方法院法官認為，莊男心生不滿教訓洪男，雖主觀上無殺人故意，但頭部為人體脆弱部位，若遭受重擊，極可能導致死亡，客觀上應能預見，審酌莊男曾犯公共危險、偽證遭判有期徒刑執行完畢，竟因細故再犯傷害致人於死罪，顯見對刑罰反應力薄弱，且有特別惡性，依傷害致人於死罪判有期徒刑7年4月。

器官 殺人

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