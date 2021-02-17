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婦站錯邊遭公車門夾傷！ 高院改判免賠：乘客有重大過失

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

吳姓婦人指控楊姓公車司機在開車門讓乘客上下車時「沒注意到她」，害她夾傷致左側頸、肩挫傷並出現肌腱關節炎，向司機及台北客運求償150萬餘元，新北地院判台北客運和吳應賠償25萬6千餘元；雙方皆上訴，高等法院認為吳婦有「重大過失」，改判台北客運等不用賠。

楊姓司機以駕駛公車為業，2017年8月2日他駕車行經新北市永和路一段時卻發生夾生乘客意外。吳婦以受傷後的醫藥費、工作損失、精神慰撫金、將來勞動力損害等各項共求償150萬9241元；楊認為，乘客應避免站在車門開啟區域，這起事件吳婦也有過失。

楊姓司機表示，吳婦原本沒有工作，只是幫忙帶小孩，對她是否有「勞動力損害」抱遲疑態度。一審判台北客運和楊連帶賠償25萬6千餘元後，吳婦上訴時再追加請求36萬7503元。

高等法院民事庭依據吳婦在交通事故談話紀錄表、檢察官偵訊時所述、公車內監視器畫面，確認吳婦上車後向後走，欲坐後車門前第一排位置，公車在靠站停住後始開啓後車門，吳婦為讓乘客下車、疏未注意站在後車門畫有禁止站立處，再以手抓住後車門門把桿子。當後車門開啓時，她的左手、左肩部遭後車門夾傷。

高院認為會發生這起事故，是因為吳婦自己的錯誤閃避、站立的位置不當造成，楊姓司機在公車到站停妥後，才開啟車門，沒有違反規定。

公車司機除須注意行車安全、注意乘客上下車外，如果還要求分分秒秒注意車內乘客情況，甚至要求注意「視線看不到的右後方5公尺後車門」，高院法官認為顯然是過度苛求。

因公車上有播報系統，提醒乘客注意事項，車上也有張貼「請緊握扶手」等標語，還將車門區域整個畫設為「禁止站立區」，車門上明顯標示「車門旋轉區域請勿站立」，高院認為乘客也有注意自身安全義務。因吳婦自身重大過失導致自己受傷，高院認為司機和台北客運難以預料會有人站在「禁止站立處」，廢棄原判決，改判司機、台北客運免賠。

吳姓婦人指控楊姓司機在開車門讓乘客上下車時「沒注意到她」，當時她站在後門遭夾傷，向楊和僱傭人台北客運求償166萬9913元。高等法院認為吳婦自身有重大過失，改判台北客運等不用賠。示意圖／台北客運提供
吳姓婦人指控楊姓司機在開車門讓乘客上下車時「沒注意到她」，當時她站在後門遭夾傷，向楊和僱傭人台北客運求償166萬9913元。高等法院認為吳婦自身有重大過失，改判台北客運等不用賠。示意圖／台北客運提供

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