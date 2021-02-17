快訊

確定延長秋冬專案 考慮延長1人1戶、開放高鐵進食

輝瑞疫苗500萬劑破局變莫德納？ 指揮中心回應了

石木欽控許宗力涉誣告案 台北地院2月18日開庭

中央社 / 台北17日電

前公懲會委員長石木欽提自訴控告司法院許宗力等人涉誣告案，案經台灣高等法院發回，台北地方法院將於明天下午開庭，僅傳喚石木欽出庭，不公開審理；石木欽將委託律師出庭。

全案緣於，民國108年時任公懲會委員長的石木欽，遭指擔任最高法院法官、庭長與台灣高等法院院長任內，為富商翁茂鍾就訴訟案件提供法律意見，並多次接受招待等。石木欽請辭下台後，發表聲明表示，當法官不能沒有人性，遇到涉訟親友避之唯恐不及。

司法院人事審議委員會108年9月認定石木欽違反法官法、法官倫理規範與法官守則等，情節重大，決議移送監察院審議。監察院去年8月彈劾石木欽，案件由懲戒法院職務法庭審理中，並加入2名參審員與職業法官共同審理。

石木欽去年4月間委託律師到台北地方法院遞交刑事自訴狀，控告司法院長許宗力、前司法院秘書長呂太郎與政風處長沈明倫涉誣告、偽造文書罪。

石木欽認為，司法院「未審先判」他的請辭案，先以新聞稿不實抹黑，再洩密給特定媒體帶風向，待他澄清後，又改以在上位者應有更高道德標準指控，再度企圖抹黑他為破壞司法改革者形象。

石木欽指控，司法院未對他的請辭案有任何積極調查，反而在今年3月，以未曾有的先例，向監察院提出他全家大小20年來銀行帳戶資料，誣稱這些都是他的人頭帳戶。

台北地院去年9月間認定，當初檢舉函是經最高檢察署發交台北地檢署偵辦，因查無翁茂鍾具體犯罪事證，未發現涉及犯罪而予以簽結。最高檢察署即依執行正己專案作業要點第9點規定，將北檢報告書及案件相關卷證函轉司法院研處。

北院指出，司法院接獲函文及卷證後，經政風處比對事證，進行行政調查。許宗力、呂太郎、沈明倫等人製作及核定行政調查報告應無誣告的惡意，也無構成公務員登載不實罪；依石木欽所提出證據，許宗力等人犯罪嫌疑不足，裁定駁回。

石木欽不服，提起抗告。高院指出，北院收案後，未曾開庭訊問石木欽，遍閱全卷也無任何調查的紀錄，即引用石木欽主張登載不實的本案調查報告內容，逕認許宗力等3人犯罪嫌疑不足，北院未踐行必要的訊問及調查程序，也未賦予石木欽說明及補正機會，所為裁定於法未合，裁定撤銷原裁定，發回北院審理。

北院收到高院裁定後去年底分案，法官訂於明天下午4時50分，首度召開調查庭，並傳喚石木欽到庭陳述，庭訊不公開審理。石木欽明天不出庭，委託律師廖芳萱到庭說明。

石木欽 司法院 許宗力

延伸閱讀

8成民眾不滿石木欽案 司法院全面清查違失法官

民團民調：近8成民眾不滿司法院對石木欽案處置

石木欽案外案延燒／將領涉買股案 監院要查對價

石木欽告許宗力「熄火又燃起」 台北地院18日開庭

相關新聞

男假冒廣告公司業者 裝罹癌、匯2億騙婚女模

詹姓男子疑假冒廣告公司業者，涉嫌詐騙倪姓女模有薇閣精品旅館等廣告拍攝、唱片公司發片機會，詹又裝病罹患腦癌，匯款2億多元想...

中研院前法律顧問處理醫師海外保險金 挨告獲不起訴

中研院前法律顧問鄭哲民，遭1名黃姓醫師的遺孀控告無律師資格卻執行業務，處理610萬美金的外國保險金兌現，涉嫌違反律師法、...

「外掛」被鎖帳號 他花50萬買點數要求遊戲公司賠償 玩家敗訴

一名網路遊戲「天堂」玩家不滿代理遊戲的「遊戲橘子」公司認定他使用外掛程式，鎖他帳號並張貼公告，提告要求回復帳號，否則賠償...

婦站錯邊遭公車門夾傷！ 高院改判免賠：乘客有重大過失

吳姓婦人指控楊姓公車司機在開車門讓乘客上下車時「沒注意到她」，害她夾傷致左側頸、肩挫傷並出現肌腱關節炎，向司機及台北客運...

涉掏空幸福人壽／鄧文聰、黃正一涉詐貸EFG2億多美元 罪嫌不足獲不起訴

瑞士EFG Bank AG（盈豐銀行）向幸福人壽前後任董事長黃正一、鄧文聰提告，涉詐貸2億2575萬多美元。台北地檢署查...

摩斯漢堡女廁通風口被藏針孔 店員抓到偷拍現行犯

連鎖速食店摩斯漢堡，驚傳偷拍狼，李姓男子涉嫌在女廁天花板抽風機的通風口內，裝設針孔攝影機，再以手機遙控偷拍整天，在店家打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。