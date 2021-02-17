涉掏空幸福人壽／鄧文聰、黃正一涉詐貸EFG2億多美元 罪嫌不足獲不起訴

瑞士EFG Bank AG（盈豐銀行）向幸福人壽前後任董事長黃正一、鄧文聰提告，涉詐貸2億2575萬多美元。台北地檢署查出，經時任EFG銀行經理吳曉雲、亞洲區及香港分行CEO「Robert」、法務長及法尊長等高階主管同意核貸，今依罪嫌不足，給予兩人不起訴處分。

黃正一、鄧文聰被控掏空幸福人壽公司上百億資產，遭最高檢察署前特偵組依法起訴。台北地院判鄧28年徒刑，併科罰金9億元，黃則判刑9年6月，併科罰金2億元。

案經上訴，台灣高等法院改判黃無罪，而鄧少了「二人以上共同實施犯罪」加重其刑條件，改判26年徒刑，併科罰金7.5億元。最高法院撤銷EFG銀行部分判決發回高院更審，其餘上訴駁回，鄧文聰判刑10年定讞。

台灣高等法院更一審審理後，依保險法共同背信罪、洗錢防制法洗錢罪各判處鄧文聰16年、4年，併科6億元罰金。去年12月31日，最高法院就沒收犯罪所得部分撤銷發回更審，其餘駁回上訴，鄧文聰判刑20年定讞；黃正一判刑9年6月，併科2億元罰金定讞。

EFG銀行提告指控，黃、鄧從2007年5月起，佯稱欲擴大幸福人壽投資規模，導致EFG不疑有他，同意貸款給幸福人壽關係企業Surewin公司，並以幸福人壽擔任最終受益人的基金及單位信託作為擔保。

EFG銀行指出，截至2014年12月26日止，鄧文聰、黃正一以Surewin公司名義向EFG銀行借款2億2575萬8307美元，但卻挪為私用，放入個人實質掌控的帳戶內，涉嫌詐欺罪。