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摩斯漢堡女廁通風口被藏針孔 店員抓到偷拍現行犯

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

連鎖速食店摩斯漢堡，驚傳偷拍狼，李姓男子涉嫌在女廁天花板抽風機的通風口內，裝設針孔攝影機，再以手機遙控偷拍整天，在店家打烊前拆抽風機準備取回針孔，遭店員抓包報警。士林地院日前依照竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處拘役58日，可易科罰金5萬8千元。

去年5月30日上午9時許，李男假裝是客人至新北市汐止區一家摩斯漢堡，闖進女廁，持螺絲起子拆掉天花板抽風機通風口，裝設針孔攝影機，離開女廁後，再用手機遙控針孔「由上往下」攝錄女子上廁所。

經12小時偷拍，當晚10時許，店家收工準備打烊，店員巡視女廁時，驚見李男拿著螺絲起子，正在拆卸天花板的抽風機外殼，立刻喊叫其他店員協助報案。警方到場後查扣作案用的針孔、記憶卡張、手機、螺絲起子等物。

偷拍現行犯李男坦承在女廁裝針孔，見店家快打烊，趕緊衝進女廁拆卸抽風機，打拿回針孔的記憶卡。

法官審酌，李男錄影設備，乘被害人如廁之際，無故偷拍，嚴重侵害他人隱私，造成被害人身心恐懼、內心留下難以抹滅之陰影，破壞社會善良風俗，考量犯後坦承犯行，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處拘役58日，可易科罰金5萬8千元，作案用針孔、記憶卡、螺絲起子、手機沒收。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

偷拍 摩斯漢堡

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