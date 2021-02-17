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蘭嶼2男誤捕保育類龍王鯛 5萬元交保候傳
台東蘭嶼李姓及謝姓男子日前誤捕曲紋唇魚（龍王鯛），被海巡依野生動物保育法函送台東地檢署偵辦。檢方將涉案2人約談到案，訊後5萬元予以交保候傳。
台東地檢署表示，2人於2月11日到案時供稱，放長線釣魚不小心釣到龍王鯛，且拉上岸時已死亡，拍完照隨後放回大海，並無宰殺或另作他用。
春節前夕，蘭嶼Line群組有民眾上傳和龍王鯛的合照，遭人截圖檢舉，縣府通報海巡協助調查，循線查獲李男及謝男涉案，但未發現魚體及殘骸，依法函送。
根據專家圖片分析，這尾疑似被獵捕的曲紋唇魚，體型相當碩大，估計逾30公斤，已經是成年種魚，台灣海域能見到這麼大隻的野生曲紋唇魚，可說是非常罕見及稀有。
2016年5月間綠島有民宿陳姓業者因獵捕宰殺龍王鯛的照片遭PO上網，遭網友肉搜揪出後，陳被調查起訴，隔年法院審理時，陳辯稱誤捕，但法官不採信，依違反野保法判處6月徒刑，併科罰金30萬元。
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