蘭嶼2男誤捕保育類龍王鯛 5萬元交保候傳

台東蘭嶼李姓及謝姓男子日前誤捕曲紋唇魚（龍王鯛），被海巡依野生動物保育法函送台東地檢署偵辦。檢方將涉案2人約談到案，訊後5萬元予以交保候傳。

台東地檢署表示，2人於2月11日到案時供稱，放長線釣魚不小心釣到龍王鯛，且拉上岸時已死亡，拍完照隨後放回大海，並無宰殺或另作他用。

春節前夕，蘭嶼Line群組有民眾上傳和龍王鯛的合照，遭人截圖檢舉，縣府通報海巡協助調查，循線查獲李男及謝男涉案，但未發現魚體及殘骸，依法函送。

根據專家圖片分析，這尾疑似被獵捕的曲紋唇魚，體型相當碩大，估計逾30公斤，已經是成年種魚，台灣海域能見到這麼大隻的野生曲紋唇魚，可說是非常罕見及稀有。