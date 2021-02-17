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癌男琴瑟不調怪「撞傷妻子的人」 求償140萬接連敗訴

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

鄭姓癌男指張姓女子3年前開車撞傷他妻子，妻子咀嚼機能永久喪失且腦傷，夫妻感情生變，向張女求償140萬精神慰撫金。士林地院認為鄭妻已和張女以560萬元和解，另領受132萬強制汽車責任險，也不需終身靠他人照料，判鄭敗訴。鄭上訴稱妻子車禍後他患憂鬱症、失智，高等法院認為這和車禍無因果關係，張女免賠確定。

張姓女子2018年1月22日傍晚開車經新北市中和區景新街，因疏於注意車前狀況，撞傷騎機車的鄭妻，鄭妻當時多處骨折。張女因過失傷害，高等法院刑事庭判她5月徒刑，緩刑2年。

鄭姓男子說，妻子車禍後咀嚼功能喪失，「餘生只能食用流質食物」，他每天為了挑選食材絞盡腦汁，讓美滿的家庭生活生變。鄭稱妻子因事故而有認知功能障礙，他勞心勞力也時常情緒緊繃。鄭說，自己是肺腺癌患者，妻子車禍受傷後性情大變，常與他爭執還分居，害他得憂鬱症，因此求償。

張姓女子則表示，鄭妻可以藉由假牙回復咀嚼功能，飲食和一般人無異，並非只能吃流質食物，且她還能到仁濟醫院擔任志工，也是主動搬出和女兒同住，自理和認知能力未受影響。

高院認為，鄭妻在休養4個月後已回復日常生活能力，可到醫院當志工、自己選擇和女兒同住，人際互動並無障礙。

鄭因罹患右上肺葉腺癌，自2017年11月起陸續到三軍總醫院治療，2019年10月30日經診斷患有「歸類於他處其他疾病所致之失智症」，2020年1月患「持續性憂鬱症」、「前向性失憶症」。高院認為，鄭在妻子車禍前就為疾病所苦，得知罹患失智症前應就有徵兆、症狀，而去年被診斷出憂鬱症時，距車禍發生已2年，夫妻失和的原因難認與車禍有因果關係。

高院認為鄭的壓力主要來自家庭失和、與孩子關係不睦，就算妻子分居後情形也沒改善，不能排除問題與他自己的疾病有關連，張姓女子不須賠償。

鄭姓癌男將夫妻失和的原因歸咎於開車撞傷妻子的張姓女子，但高等法院認為問題應出在他身上，駁回鄭上訴，張女免賠確定。記者王宏舜／攝影
鄭姓癌男將夫妻失和的原因歸咎於開車撞傷妻子的張姓女子，但高等法院認為問題應出在他身上，駁回鄭上訴，張女免賠確定。記者王宏舜／攝影

憂鬱症 車禍 失智症 事故

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