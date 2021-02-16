為引前女友注意竟持刀傷人 殺人未遂判9年

高雄市陳姓男子為與翁姓前女友復合、引起翁女注意，假借加盟檳榔攤名義，到翁女之前工作地方，持水果刀攻擊鄭姓檳榔攤老闆頸部3次，鄭男經搶救救回一命，警方經路人指證抓獲陳男；橋頭地院依殺人未遂罪判處有期徒刑9年，可上訴。

判決指出，陳男去年5月5日因想與翁姓前女友復合而發生口角，又想到翁女先前被鄭男解雇，將水果刀藏在背包，前往鄭男檳榔攤佯裝想加盟，在鄭男邀請陳男到客廳詳談時，趁鄭男轉身背對他，將鄭男壓在客廳沙發，抽出水果刀朝鄭男脖子刺了3刀。

檳榔攤店員聽到打鬥聲跑到外面求救，陳男持水果刀逃逸，離開前還向店員說「不要救他、我要讓他死」，警方獲報趕往現場，一位路人指證陳男頭部帶血朝附近廟埕跑去，員警過沒多久抓獲陳男。

審理時陳男辯稱，當天是要找鄭男談判解雇翁女的事情，因緊張才抽出水果刀刺鄭男1刀，後來他與鄭男為搶奪刀子，又不慎刺了鄭男2刀，否認殺人意圖。

但法院查證發現，陳男案發前曾傳訊息給翁女「我有事情要處理」、「這次下去可能3~5年」，陳男才承認，因當天與翁女談復合起口角，心情差「想被關」，在找誰可下手時就想到鄭男。

鄭男證稱，此事件對他造成嚴重後遺症，右手會麻、痛、頭部會疼痛，須定期回診神經外科並服藥，又擔心復健會拉傷傷口不敢復健，也造成心理陰影，工作部分導致他騎機車送貨僅5分鐘，手就會麻痛、無力，雖陳男家人曾致電想用20萬元和解，但他覺得陳男道歉沒有誠意，希望法院從重量刑。