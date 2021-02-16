接小孩並排擋道被罵「太誇張」怒爸爸追上理論還撞人

台中市李姓男子在前年底開車至國小接小孩，並排停車擋住整條車道，造成後方堵車，一名黃姓騎士看不過去，騎到李車旁提醒「你並排停車太誇張了吧」，沒想到引發李不滿，追上黃車撞擊機車，造成黃人車倒地，李撞人後想逃離，黃擋在李車前阻止，李又撞黃，造成黃膝蓋受傷，台中地院審結，依傷害罪，判李拘役50天，得易科。

判決書指出，李姓男子前年11月19日下午3時許，開車前往中區某國小接小孩，李違規並排停車在國小前，影響其他用路人權益，黃姓男子當時騎車行經該處，黃向李表示「你並排停車太誇張了吧」，引來李的不滿，開車尾隨黃到北區台中公園地下停車場入口前，先以轎車切入車道，擋住黃車前進，接著開車撞黃機車的左後方，造成黃機車倒地。

李姓男子開車撞完黃姓男子的機車後，準備駛離現場，黃見狀擋在李車前，不讓李肇事逃逸，沒想到李倒車再前進衝撞黃，黃趴倒在李轎車引擎蓋上，造成右膝受傷，李逃逸後，黃趕緊報案，警方循線查獲李，依傷害罪送辦。