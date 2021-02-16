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沒同事緣不想幹！男子出奧步拚資遣 慘被法院打臉

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

在會計事務所上班的沈姓男子去年5月以「沒有同事緣」理由提離職，又要求公司開非自願離職證明，事後因未能如願，改控公司非法解雇，求償近15萬元，結果自己提出的證據反對自己不利，行為最後被新北地院認定違法，官司最後以敗訴收場。

沈男興訟表示，他前年3月到會計事務所任職後，經常被事務所主任辱罵或指上班摸魚，就連文書使用藍筆或黑筆也被限制，向陳姓經理反映後，得到的答案只有「忍耐」。他曾與陳姓經理討論以資遣方式離開公司，但被對方拒絕，原本以為事情不了了之，未料去年5月請特休假就被告知終止勞動契約，有錄音為證。

沈男主張事務所非法解雇，求償薪資14萬600元、車輛維修費8500元、油資257元和停車費20元，但事務所否認，強調是他未依公司規定請假，經電話告知與溝通，才終止契約關係。

事務所更進一步指出，沈男自去年4月即以「應對進退無法拿捏」、「同事間關係不融洽」和「無法完全勝任主管交辦事宜」等理由，多次向陳姓經理反映有意另謀出路，並要求開立不實的非自願離職證明書，由於事涉刑責，陳姓經理始終拒絕。

法院調查，沈男雖然堅稱自己被非法解雇，但他提出的對話錄音只見陳姓經理不斷強調公司挽留人才的立場，並以「現在疫情當中」等語要他想清楚。而且，陳姓經理多次詢問「公司有要資遣你嗎」，沈男也都回答「沒有」，顯見公司無資遣意願。

法院認為，沈男要求事務所開立非自願離職證明書，目的是為了聲請失業給付，此舉無疑是要求事務所以偽造文書方式向勞保局詐領保險金，明顯違法。另外，沈男去年6月領到事務所給付的相關費用後，7月也撤回有關資遣費和非自願離職證明書的勞資調解案，顯見雙方已達成合意，因此判他敗訴。

在會計事務所上班的沈姓男子去年5月以「沒有同事緣」等理由提離職，要求公司開立非自願離職證明遭拒後，改控公司非法解雇，結果反被法院認定行為違法判敗訴。示意圖／Ingimage
在會計事務所上班的沈姓男子去年5月以「沒有同事緣」等理由提離職，要求公司開立非自願離職證明遭拒後，改控公司非法解雇，結果反被法院認定行為違法判敗訴。示意圖／Ingimage

離職 資遣

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