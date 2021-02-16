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經紀領百萬博奕獎金放桌上 傳播妹偷走還債躲摩鐵被逮

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓傳播妹去年底發現擔任經紀的劉姓男子投資博奕事業，領了110萬獎金，因而心生歹念，在劉的住處內偷走該筆鉅款，隨後拿去償還賭債，劉發現後趕緊報警，警方根據監視器畫面，循線在西屯區的汽車旅館查獲楊女，但其中60萬已被拿去還債。台中地院審理後，認為楊女事後已償還竊款，依竊盜罪判刑6月、得易科、緩刑2年。

據查，楊姓女子是經紀公司的傳播妹，她在去年11月26日前往劉姓經紀的住處，發現劉投資博奕事業，賺了110萬的獎金，劉把獎金用紙袋裝好後，大方的擺在客廳的桌子上，楊女因而心生歹念，趁劉不注意時，把錢偷走，逃離現場。

劉姓男子發現獎金不翼而飛，判斷就是楊女所為，因此不斷打電話給楊女，但楊女都拒接電話，劉在案發後6小時一直聯絡不到楊女，只好打電話報警，請警方幫忙找人、找錢。

警方透過路口監視器，循線在當天晚間10時許，找到藏在西屯區某汽車旅館內的楊女，但只查扣現金50萬元，楊女辯稱，其他的60萬已被她拿去償還賭債。

全案警詢後依竊盜罪移送，台中地院審理後，認為楊女在案件審理期間，已承認犯行，也把行竊贓款，全數還給劉姓男子，並取得劉的原諒，全案依竊盜罪，判刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年，可上訴。

台中市楊姓女子涉嫌在去年11月底，偷走劉姓男子的百萬現金，因楊女事後已返還所竊得款項，台中地院判楊女緩刑。圖／報系資料照
台中市楊姓女子涉嫌在去年11月底，偷走劉姓男子的百萬現金，因楊女事後已返還所竊得款項，台中地院判楊女緩刑。圖／報系資料照

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