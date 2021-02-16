經紀領百萬博奕獎金放桌上 傳播妹偷走還債躲摩鐵被逮
台中市楊姓傳播妹去年底發現擔任經紀的劉姓男子投資博奕事業，領了110萬獎金，因而心生歹念，在劉的住處內偷走該筆鉅款，隨後拿去償還賭債，劉發現後趕緊報警，警方根據監視器畫面，循線在西屯區的汽車旅館查獲楊女，但其中60萬已被拿去還債。台中地院審理後，認為楊女事後已償還竊款，依竊盜罪判刑6月、得易科、緩刑2年。
據查，楊姓女子是經紀公司的傳播妹，她在去年11月26日前往劉姓經紀的住處，發現劉投資博奕事業，賺了110萬的獎金，劉把獎金用紙袋裝好後，大方的擺在客廳的桌子上，楊女因而心生歹念，趁劉不注意時，把錢偷走，逃離現場。
劉姓男子發現獎金不翼而飛，判斷就是楊女所為，因此不斷打電話給楊女，但楊女都拒接電話，劉在案發後6小時一直聯絡不到楊女，只好打電話報警，請警方幫忙找人、找錢。
警方透過路口監視器，循線在當天晚間10時許，找到藏在西屯區某汽車旅館內的楊女，但只查扣現金50萬元，楊女辯稱，其他的60萬已被她拿去償還賭債。
全案警詢後依竊盜罪移送，台中地院審理後，認為楊女在案件審理期間，已承認犯行，也把行竊贓款，全數還給劉姓男子，並取得劉的原諒，全案依竊盜罪，判刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言