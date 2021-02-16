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下車看車損卻不認肇逃 法院要運將反省應想有人受傷

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓計程車司機開車時，後照鏡撞倒路人後駛離，因不服被吊銷駕照3年提告，指當天以為撞到樹或電桿，不知撞到人；事後被控過失傷害，為換取緩刑才被迫認罪、賠償，並無肇事逃逸行為，訴請撤銷處分。基隆地院審結，指陳不顧可能有人受傷仍駕車離開，行為與肇事逃逸無異，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，陳男2019年1月23日上午7點多，駕駛計程車沿基隆市東新街往七堵火車站方向行駛，行經東新街1號前，不慎擦撞同向走在道路右側的陳姓女子。陳女被撞倒地，造成頭部鈍傷、右側臉部挫傷、頸部挫傷、右手挫傷及擦傷、右膝挫傷及擦傷。

陳肇事後未立即下車救護，開車駛離現場，遭警方舉發「駕車肇事致人受傷逃逸」違規。台北市區監理所裁罰6000元，吊銷駕照，3年內不得重新考領。肇事逃逸刑責部分，基隆地院審理後判刑1年2月，緩刑2年。

陳男不服又受吊照處分，提起行政訴訟，主張當天誤以為撞到樹、桿，不知撞到人；開了100多公尺後有下車察看，發現僅後照鏡略有損壞，不以為意駛離現場，當初若有意肇逃，就不會下車察看。

陳男說，法院一直認為他故意逃逸，要他認罪協商，並與被害人和解換取緩刑，案經1年多折騰，迫於無奈才認罪並賠償被害人，他並未肇事逃逸，監理單位認定他違規前提有誤，沒理由再吊銷他賴以謀生的駕照，妨害生計，訴請撤銷原處分。

台北市區監理所答辯，警方查出陳男開車撞傷人後離開現場，法院審理時陳也認罪，違規事實明確，舉發無違誤，裁罰有據，聲明駁回告訴。

法院審理後指出，陳男既自承知道有撞到東西，下車察看時發現後照鏡受損，對可能是撞到人也非全然無認知。陳男在法院也曾自陳看到很多人在走路，當天停車僅察看車損，不思是否撞到路人，也不顧可能有人受傷，駕車離開行為與肇事逃逸無異，辯稱不知充其量為減輕罪惡感的卸責之詞，無從採信，認定違規屬實，裁罰無誤，駁回告訴。

陳姓計程車司機肇事逃逸，被處吊銷駕照3年。他指當天以為撞到樹或電桿，不知撞到人，並非肇逃，訴請撤銷處分，基隆地院審理後駁回告訴。記者邱瑞杰／攝影
陳姓計程車司機肇事逃逸，被處吊銷駕照3年。他指當天以為撞到樹或電桿，不知撞到人，並非肇逃，訴請撤銷處分，基隆地院審理後駁回告訴。記者邱瑞杰／攝影

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