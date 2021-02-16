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20年前酒駕被吊照 他無照駕駛又被抓 法官一原因說免罰

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

圖為駕車示意圖。 圖片來源／ingimage
圖為駕車示意圖。 圖片來源／ingimage

台中市劉姓男子在20年前酒駕遭告發，台中區監理所裁罰劉1.2萬、吊扣駕照半年，裁決書當時由劉親人代簽收，因劉事後都未繳駕照、罰款，監理所再依法循序「易處」加重處分，吊扣15個月，劉又未繳，劉駕照被吊銷，劉在前年因違規超車遭查獲，又被告發無照駕駛，劉不服上訴，認為20年前的裁決書並無合法送達。台中地院行政法庭審理後，認定監理所僅合法送達一次，後續註銷駕照處分無合法送達，撤銷劉在前年遭查獲無照駕駛的6600元，判劉免罰。

判決書指出，劉姓男子1999年3月間，騎車行經西屯區市政路、惠文路口，因「酒精濃度過量」遭查獲後，由台中區監理所在2001年時寄出裁決書，裁罰劉1.2萬元，吊扣駕駛執照6個月，裁決書同年5月間送達劉的戶籍地，由劉的親友簽收，但劉未依限繳納罰鍰及繳送駕駛執照，監理所在同年5月27日起，易處吊扣駕駛執照15個月，劉又未依限繳納罰鍰、繳送駕駛執照，同年6月11日起易處吊銷，並逕行註銷其汽車駕駛執照，1年內不得重新考領駕駛執照。

劉姓男子在2019年，開車行經台東縣關山鄉台9線時，因「在前行車之右側超車」、「駕駛執照業經註銷仍駕駛小型車」的違規行為，遭警方告發，台中區監理所依法裁罰劉6600元，劉不服上訴，劉辯稱，20年前監理所寄發的裁決書，是由親人代收，且親人的住居地，跟他實際的住居地不同，「根本不知道駕照被吊銷」，後來在2007年、2008年間都曾發生車禍，警方也都沒告知駕照被吊銷一事，請求撤銷罰單

台中地院行政法庭審理後認為，台中區監理所在20年前第一次寄發裁決書時，雖有劉的親人簽收，有合法送達，但依序後續加長吊照時間，及吊銷駕照的處分，並沒有另外作成處分，並依法送達，因後續加長吊照時間、吊銷駕照的行政處分，屬於「易處處分」，都需合法送達，並不能依第一次合法送達中有預告後續有加重的易處處分，後續就不合法送達。

台中地院行政法庭認為，既然20年前劉姓男子的駕照沒有合法註銷，那劉在20年後無照駕駛的罰單就不生效力，因此判決撤銷6600元罰單，判劉免罰，仍可上訴。

台中市劉姓男子20年前酒駕遭告發，因後續未依規定繳納，遭吊銷駕照，20年後被查獲遭告發無照駕駛，劉上訴台中地院行政法庭，法院以20年前裁決書未合法送達，吊銷劉駕照無效，判劉免繳。圖／報系資料照
台中市劉姓男子20年前酒駕遭告發，因後續未依規定繳納，遭吊銷駕照，20年後被查獲遭告發無照駕駛，劉上訴台中地院行政法庭，法院以20年前裁決書未合法送達，吊銷劉駕照無效，判劉免繳。圖／報系資料照

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