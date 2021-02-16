她喊「不要用」他趁醉猥褻酒店小姐 狡辯無效賠40萬

桃園李姓男子到酒店點小姐坐檯並「框」出場到夜店狂歡到凌晨，趁小姐醉倒，伸手進內衣摸胸、下體，即便聽到「不要用」等反抗聲仍繼續猥褻；李事後挨告卻辯稱小姐無法說明他是用哪一隻手、什麼角度撫摸，還照常上班，但法院認定他乘機猥褻，判賠40萬元。

小姐控訴，李2019年7月31日到台北中山區酒店消費，因點她坐檯陪酒後框出場，自己陪李到信義區夜店喝酒到凌晨，因酒醉表示想回家休息，李攔計程車共乘，說要送她回家，未料車子剛上國道1號，李就趁她躺在後座睡覺無力抵抗，伸鹹豬手襲胸。

小姐說，當時自己用僅存力氣撥開他手，並用微弱氣音說「不要用」，李卻繼續毛手毛腳，還要求司機「隨便找一間汽車旅館」，結果她被載到桃園某汽旅，開房間前李見身上現金不夠，還偷她錢包內的900塊墊付，她醒來後驚見沒被載回家，才想到遭非禮。

李遭提告求償60萬元，否認強制猥褻，辯稱小姐身上沒採集到他的DNA，且當時在車內自己的雙腿被小姐頭部、身體壓住，根本不可能對她猥褻，對方也無法說明他是用哪一隻手、什麼角度撫摸，後來員警到場時，小姐也沒立刻反應說被侵犯，不久後也回酒店上班，並非她所稱遭巨大精神創傷。

法院調查，小姐控訴與計程車司機證詞，對於事發經過大致相符，司機並曾提醒她注意自己錢包，小姐這才發現現金遭竊，李男也坦承是趁她睡著時拿了900元，另小姐案發後隨即到醫院驗傷，沒有拖延，可見她說喝醉時被猥褻一事可以採信。