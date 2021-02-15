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貨車撞壞桃園大溪埔頂仁和宮香爐 保險高額理賠頭一遭
桃園市埔頂重劃區有300多年歷史的仁和宮，今年春節信徒進香的時候，發現天公爐（金爐）換新的，而且是全新打造的頂級香爐，一問之下，才知道原來去年年中一輛小貨車倒車，意外撞倒毀損香爐，委由保險公司理賠的時候，保險公司願意付最高理賠金，加上廟方另外編經費，打造一座造價超過100萬元的香爐。
保險公司告訴廟方，辦過許多理賠案，還是第一次碰上客戶撞壞大廟香爐，公司基於尊重信仰和表達對神明的心意，付最高理賠金，也等於參與打造新的香爐，信徒春節到廟裡上香聽了這故事都不禁稱奇。
去年12月底寒流來襲，仁和宮舉辦安爐大典，董事長藍勝民邀請桃園市長鄭文燦參香，鄭文燦致詞的時候說大溪埔頂仁和宮也稱埔頂廟，是大溪的百年大廟主祀開漳聖王，香火鼎盛，他祈禱開漳聖王保佑桃園平安，順力推動各項建設。
藍勝民在桃園升直轄市前擔任5屆縣議員，他表示保險公司願意理賠香爐原來的造價，可以說很有誠意。其實原來的香爐已經用了多年，廟方一直有換新香爐的計畫，不過一座頂級材質的香爐造價不低，董監事還在評估的時候，去年年中發生貨車意外撞壞香爐，保險公司又願意高額理賠，天意如此，廟方認為是打造全新香爐的時候，於是參考全台開漳聖王廟香爐形製，訂購磷銅新香爐，造價120多萬元，去年底舉行安爐大典，稱得上是最圓滿的結局。
藍勝民說，天公爐在廟宇角色地位相當重要，信徒到廟裡上香許願祈福，一定會把香插在天公爐，至於應該是第一炷香拜主神，還是拜天公插香爐說法不一，但是由此可見天公爐對任何大廟都扮演舉足輕重的信仰角色。
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