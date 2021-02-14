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居家隔離卻不戴口罩趴趴走 婦遭糾正竟回嗆五字經

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

一名劉姓陸籍配偶自大陸返台，本應居家隔離14天，卻不遵守規定，不但跑到同鄉婦人開的雜貨店串門子，還沒有戴口罩，結果與店內客人爆發口角衝突；案經新北地院審理，劉婦因飆罵髒話被依妨害公然侮辱罪判處罰金7千元，吳姓常客也因口出七字經被依同罪判處罰金4千元。全案可上訴。

據了解，劉婦去年1月底自大陸返台，本應居家隔離，卻在2月2日傍晚跑到同鄉開的雜貨店串門子，而且沒戴口罩，被雜貨店吳姓常客糾正，還反嗆「關你什麼事」，並用五字經問候對方母親；事發後，吳男不甘受辱，也飆罵髒話回敬劉婦，事情最後因彼此不肯讓步鬧進派出所，雙雙因為公然侮辱吃官司。

案發後，吳男坦承犯行，供稱自己起先是出於好意，不想疫情惡化，所以詢問「武漢肺炎，過來不是要隔離嗎」等語，未料對方態度不佳並口出惡言，才會飆罵髒話反擊；劉婦雖矢口否認，但因為同鄉的丈夫指證歷歷，說法未被採信。

法院調查，雙方是在雜貨店爆發口角，有雜貨店老闆作證，均有公然侮辱事實，最後審酌雙方犯案動機、犯後態度等情量刑。

一名劉姓陸籍配偶自大陸返台，本應居家隔離14天，卻不遵守規定，不但跑到同鄉婦人開的雜貨店串門子，還沒有戴口罩，結果與店內客人爆發口角衝突。示意圖／Ingimage
一名劉姓陸籍配偶自大陸返台，本應居家隔離14天，卻不遵守規定，不但跑到同鄉婦人開的雜貨店串門子，還沒有戴口罩，結果與店內客人爆發口角衝突。示意圖／Ingimage

公然侮辱 口罩

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