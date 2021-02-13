快訊

「佳玲」回娘家！二月首度+0 今無新增新冠肺炎確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南哥哥持鐮刀追砍酒後鬧事弟弟致重傷 法院裁押禁見

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

昨天大年初一，台南市官田區王姓男子受不了酒後弟弟跑到家裡鬧事，兩人口角衝突後，哥哥一氣之下竟持鐮刀追砍弟弟，導致弟弟全身多處刀傷血流滿地，經送醫後脫離險境。檢方訊後向台南法院聲請羈押，下午經台南地院裁定羈押禁見。

台南地院指出，王姓被告經法官訊問後，雖否認殺人犯意，但法官審酌被害人受傷部位均在頭部，臉部且有數刀，難認無殺人犯意，且被害人尚未經訊問，本案有勾串證人之虞，又被告所犯殺人未遂案，為最輕本刑有期徒刑五年以上的重罪，非予羈押，顯難進行訴追審判，應予羈押禁見。

據調查，王家有三兄弟，當初分家時談妥，每人各自扶養母親一個月，這次起衝突是老二、么子。凶嫌的妻子也是被害人的二嫂說，小叔經常向兄長借錢，但拿了錢就花，不曾還錢，還到處揮霍，也不養母親。

二嫂表示，小叔都會說好聽話，說好兄弟各自扶養中風的老母親一個月，還向先生說他的分請先生多擔待，每個月要給先生8000元，結果都沒有，把錢拿去到處揮霍，令家人苦不堪言。

檢方訊問王嫌後向台南法院聲請羈押，經法官訊後裁定羈押禁見。記者邵心杰／翻攝
檢方訊問王嫌後向台南法院聲請羈押，經法官訊後裁定羈押禁見。記者邵心杰／翻攝

殺人 中風

延伸閱讀

台南哥哥持鐮刀追砍酒後鬧事弟弟致重傷 檢方聲請羈押

大年初一台南哥哥不滿弟弟酒後鬧事 持鐮刀追砍致重傷

全台首例！性侵犯尾隨夜歸女 檢方偵查中就裝電子腳鐐

理由出爐！游迺文「貫穿全案重要角色」 法院裁定羈押

相關新聞

過年停車再難千萬別停巷子 嚴重者恐會惹上7年以上重罪

新春過年許多人返鄉過節，使各地車潮暴增，停車更是一位難求，尤其初二回娘家習俗，使得各縣市鄉鎮的停車更困難，有人為求方便索...

台南哥哥持鐮刀追砍酒後鬧事弟弟致重傷 法院裁押禁見

昨天大年初一，台南市官田區王姓男子受不了酒後弟弟跑到家裡鬧事，兩人口角衝突後，哥哥一氣之下竟持鐮刀追砍弟弟，導致弟弟全身...

不要再惡意亂告了 民眾濫訴可罰12萬元

濫訴浪費司法資源，民事訴訟法部分修正條文日前經公布生效，法院得對實質上有濫訴行為的原告、法定代理人或訴訟代理人，可處新台...

他被裁員遲繳房租 租賃住宅代管業者來硬的用這理由迫搬遷

善逸透過租賃住宅代管業者「無限城公司」，以每個月租金一萬元向義勇承租套房一間，押租金二個月（計台幣二萬元），租期一年。後來善逸因公司業務緊縮而遭到裁員，不得已遲繳了二個月的租金，並積欠了水、電、瓦斯等費用約為台幣五千元，管理費也有二個月（每個月為台幣一千元）沒有繳。

張天欽自比「東廠」遭撤職 他再審聲請法官迴避被打臉

促轉會前副主委張天欽2018年8月24日召集部屬，欲打擊國民黨新北市長候選人侯友宜，還以「東廠」自比，內容曝光後遭監察院...

移民官偷查、洩漏情敵個資 懲戒法院判降一級改敘

移民署國境事務大隊桃園機場五隊李姓科員，和郭姓男子愛上同一女子，他好奇對方居住地，值班時利用入出國查驗系統查對方役政資料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。