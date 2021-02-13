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台南哥哥持鐮刀追砍酒後鬧事弟弟致重傷 法院裁押禁見
昨天大年初一，台南市官田區王姓男子受不了酒後弟弟跑到家裡鬧事，兩人口角衝突後，哥哥一氣之下竟持鐮刀追砍弟弟，導致弟弟全身多處刀傷血流滿地，經送醫後脫離險境。檢方訊後向台南法院聲請羈押，下午經台南地院裁定羈押禁見。
台南地院指出，王姓被告經法官訊問後，雖否認殺人犯意，但法官審酌被害人受傷部位均在頭部，臉部且有數刀，難認無殺人犯意，且被害人尚未經訊問，本案有勾串證人之虞，又被告所犯殺人未遂案，為最輕本刑有期徒刑五年以上的重罪，非予羈押，顯難進行訴追審判，應予羈押禁見。
據調查，王家有三兄弟，當初分家時談妥，每人各自扶養母親一個月，這次起衝突是老二、么子。凶嫌的妻子也是被害人的二嫂說，小叔經常向兄長借錢，但拿了錢就花，不曾還錢，還到處揮霍，也不養母親。
二嫂表示，小叔都會說好聽話，說好兄弟各自扶養中風的老母親一個月，還向先生說他的分請先生多擔待，每個月要給先生8000元，結果都沒有，把錢拿去到處揮霍，令家人苦不堪言。
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