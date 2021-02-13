快訊

畫面曝光！北市男深夜疑醉坐馬路遭機車計程車先後輾斃

NBA／勇士G聯盟吞連敗 林書豪手感不佳僅獲7分

濫訴者每年提近百件國賠 修法前無計可施

中央社 / 台北13日電

花蓮一名男子每年提近百件國賠案，卻都不繳裁判費遭駁回，讓花蓮各級法院無計可施。民事訴訟法新法1月施行後，對濫訴者最高處12萬元罰緩並負擔被告費用，盼對此能有所改善。

花蓮縣這名男子在十多年來，每年向各法院提出近百件國家賠償案，求償金額百萬元至數億元不等金額，被告從鄉鎮市公所、縣政府、地檢署、各法院、法務部、行政院，到檢察官、法官、司法院長等，幾乎到無官不告的地步。

這名男子提告卻不繳裁判費，法院裁定補正也不理會，男子在法院駁回他的國賠聲請後再提抗告，法院再裁定駁回。男子提告案件已超過1000件，各法院光是他的訴訟文書就處理超過2000件。

桃園市也有一名男子，近年來反覆對警政署、桃園市警察局、桃園警分局、中壢警分局、鐵路警察局台中分局、新北市林口警分局、新竹市第三警分局等提損害賠償官司。不過，男子提告卻都未繳納裁判費，案件均被法院駁回。

男子接著告承審法官「枉法裁判」，至少有7名法官被告過，但男子同樣沒有繳納裁判費。桃園地方法院去年審理這名男子一件求償案後，認為男子濫訴成性，惡意浪費司法資源，情節甚為嚴重。

法官在判決書中指出，依民事訴訟法及相關規定，原告一遞狀，法院就必須分案、必須以裁定定期命補正，原告逾期不補正，法院還必須裁定駁回原告之訴，印製相關文件所耗費的紙張、送達文書所花費的郵資，都還是小事。

判決書表示，司法人員因而陷入窮忙，沒能把寶貴的時間精神勞力用在真正需要使用訴訟程序伸張權利、解決紛爭的人身上，才是濫訴所造成最嚴重的浪費。

承審法官因此依修正前的民事訴訟法規定，對男子從重裁罰6萬元的罰鍰，還在判決書中提到「給原告一個教訓，讓原告知道，法院不是讓你這樣玩的。」

裁判 司法院 民事訴訟

延伸閱讀

反年改抗爭斷指 獲國賠20萬

特戰下士重傷失能國賠千萬 家屬再告軍方9人均不起訴

求償18億太多？ 遠雄：是公部門應作為而不作為的損失

大巨蛋案遠雄向市府求償18億 柯文哲：太多了

相關新聞

不要再惡意亂告了 民眾濫訴可罰12萬元

濫訴浪費司法資源，民事訴訟法部分修正條文日前經公布生效，法院得對實質上有濫訴行為的原告、法定代理人或訴訟代理人，可處新台...

他被裁員遲繳房租 租賃住宅代管業者來硬的用這理由迫搬遷

善逸透過租賃住宅代管業者「無限城公司」，以每個月租金一萬元向義勇承租套房一間，押租金二個月（計台幣二萬元），租期一年。後來善逸因公司業務緊縮而遭到裁員，不得已遲繳了二個月的租金，並積欠了水、電、瓦斯等費用約為台幣五千元，管理費也有二個月（每個月為台幣一千元）沒有繳。

張天欽自比「東廠」遭撤職 他再審聲請法官迴避被打臉

促轉會前副主委張天欽2018年8月24日召集部屬，欲打擊國民黨新北市長候選人侯友宜，還以「東廠」自比，內容曝光後遭監察院...

移民官偷查、洩漏情敵個資 懲戒法院判降一級改敘

移民署國境事務大隊桃園機場五隊李姓科員，和郭姓男子愛上同一女子，他好奇對方居住地，值班時利用入出國查驗系統查對方役政資料...

護理師半夜下班 遭酒駕重機撞到顱內出血、髖骨粉碎性骨折

莉晴本是南部人，任職北部賈醫院之急診室護士，並在賈醫院附近向鮑先生承租某棟透天四樓一間套房兩年，每日騎機車前往醫院工作。豈料，莉晴在半夜值班下班路上，不幸與酒駕的重型機車發生擦撞，頭部及髖骨遭受嚴重撞擊，受有顱內出血、髖骨粉碎性骨折等多處傷害，經賈醫院開刀住院，診斷出院後必須長期復健以及休養半年，無法每日爬樓梯至四樓租屋處…

這樣行不行？ 房東很頭痛…房客欠繳房租三萬元想直接從押金扣抵

陳先生因工作在外租房，與房東小玲約定承租套房，租期為期一年（自民國（下同）110年1月1日至110年12月31日止），每月租金台幣（下同）一萬元，每月1日給付當月租金給房東小玲，簽訂租賃契約時要給付三個月租金的押租金共三萬元給房東小玲。陳先生在110年6月至8月遲繳租金共三萬元，他能否主張從押金三萬元裡扣抵？陳先生欠繳租金達二個月，房東小玲是否能終止租賃關係？她是否須返還押金給陳先生？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。