濫訴者每年提近百件國賠 修法前無計可施

花蓮一名男子每年提近百件國賠案，卻都不繳裁判費遭駁回，讓花蓮各級法院無計可施。民事訴訟法新法1月施行後，對濫訴者最高處12萬元罰緩並負擔被告費用，盼對此能有所改善。

花蓮縣這名男子在十多年來，每年向各法院提出近百件國家賠償案，求償金額百萬元至數億元不等金額，被告從鄉鎮市公所、縣政府、地檢署、各法院、法務部、行政院，到檢察官、法官、司法院長等，幾乎到無官不告的地步。

這名男子提告卻不繳裁判費，法院裁定補正也不理會，男子在法院駁回他的國賠聲請後再提抗告，法院再裁定駁回。男子提告案件已超過1000件，各法院光是他的訴訟文書就處理超過2000件。

桃園市也有一名男子，近年來反覆對警政署、桃園市警察局、桃園警分局、中壢警分局、鐵路警察局台中分局、新北市林口警分局、新竹市第三警分局等提損害賠償官司。不過，男子提告卻都未繳納裁判費，案件均被法院駁回。

男子接著告承審法官「枉法裁判」，至少有7名法官被告過，但男子同樣沒有繳納裁判費。桃園地方法院去年審理這名男子一件求償案後，認為男子濫訴成性，惡意浪費司法資源，情節甚為嚴重。

法官在判決書中指出，依民事訴訟法及相關規定，原告一遞狀，法院就必須分案、必須以裁定定期命補正，原告逾期不補正，法院還必須裁定駁回原告之訴，印製相關文件所耗費的紙張、送達文書所花費的郵資，都還是小事。

判決書表示，司法人員因而陷入窮忙，沒能把寶貴的時間精神勞力用在真正需要使用訴訟程序伸張權利、解決紛爭的人身上，才是濫訴所造成最嚴重的浪費。

承審法官因此依修正前的民事訴訟法規定，對男子從重裁罰6萬元的罰鍰，還在判決書中提到「給原告一個教訓，讓原告知道，法院不是讓你這樣玩的。」