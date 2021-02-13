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濫訴耗損司法資源 法界：修法後盼有效遏止

中央社 / 台北13日電

民事訴訟法日前修法，對濫訴者最高可處12萬元罰緩。法界人士指出，濫訴浪費司法資源，並讓被告疲於奔命，耗費精神、財力，盼修法後有效遏止層出不窮的濫訴案件。

近年來有部分民眾以一起訴狀或聲請狀，向好幾個法院提起民事訴訟求償，被告數十名到上百名，但均因未繳納裁判費等原因被裁定駁回。

這些「原告」再就同一事件一再抗告或具狀聲請再審，同時聲請訴訟救助或聲請法官迴避，經裁定駁回後，又聲請再審和訴訟救助，造成一個事件最後衍生出數十件民事事件的情形。

法界人士指出，各法院收到這些案件後，須分案、計算裁判費、裁定補繳裁判費，再裁定全案駁回，寄送裁判書等，每一案件動用的人力均包含收發人員、書記官、法官等，嚴重耗損有限的司法資源。

而被濫訴的被告，除了要忍受訴訟拖累的精神痛苦，很多案件還要花錢聘請律師，維護自己的權利。所遭受的精神與財產上損失，與濫訴的原告只要負擔的訴訟費用來比，顯然不成比例。

另外，也有家事案件當事人為爭奪監護權或騷擾對方，提出一堆刑、民事訴訟，企圖造成對方心理、精神、工作和身心不安寧，生活也會受到影響。

法界人士表示，新法上路後，增加濫訴罰鍰，也把訴訟代理人、法定代理人納入開罰的對象，並要求濫訴者負擔被告的訴訟費用，希望未來能遏止部分人士濫訴歪風，讓有限的司法資源合理使用，被告的權益不再受到侵害。

裁判 民事訴訟 司法

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