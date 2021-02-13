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不要再惡意亂告了 民眾濫訴可罰12萬元

中央社 / 台北13日電

濫訴浪費司法資源，民事訴訟法部分修正條文日前經公布生效，法院得對實質上有濫訴行為的原告、法定代理人或訴訟代理人，可處新台幣12萬元以下罰鍰，也要負擔被告訴訟費用。

憲法第16條規定，人民之訴訟權應予以保障。不過，人民如果過當使用訴訟權，變成了濫訴，浪費司法資源。所謂「濫訴」，是指原告的起訴在主觀上具不當意圖，在客觀上欠缺事實上及法律上依據。

立法院去年12月30日三讀通過修正民事訴訟法有關濫訴的部分條文，總統於今年1月20日公布、22日施行生效，新法明定為起訴基於惡意、不當目的或有重大過失，且事實上或法律上主張欠缺合理依據，或依所述事實在法律上顯無理由者等，法院應以裁定或判決駁回。

司法院官員指出，所謂「起訴基於惡意、不當目的或有重大過失」，就是原告基於騷擾被告、法院，延滯或阻礙被告行使權利的目的起訴，或一般人施以普通注意就可知所訴沒有依據但仍提出請求。

同時，新法中規定，法院得對實質上有濫訴行為的原告、法定代理人或訴訟代理人，各處12萬元以下罰鍰，而被告日費、旅費及委任律師為訴訟代理人的酬金，為訴訟費用一部分，由濫訴原告負擔。

另外，為避免濫訴者繼續利用救濟程序繼續濫訴，新法也規定，上訴不合法且基於惡意或不當目的，或上訴基於惡意、不當目的或有重大過失且事實或法律上主張欠缺合理依據者，法院得處罰濫行上訴人，準用濫行起訴裁罰相關規定。

司法院 民事訴訟 立法院

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