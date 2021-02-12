張天欽自比「東廠」遭撤職 他再審聲請法官迴避被打臉

促轉會前副主委張天欽2018年8月24日召集部屬，欲打擊國民黨新北市長候選人侯友宜，還以「東廠」自比，內容曝光後遭監察院彈劾，公務員懲戒委員會（現為懲戒法院）判張撤職，並停止任用2年；張天欽不服二度提再審，並聲請法官迴避，懲戒法院裁定駁回。

張天欽聲請理由認為，他提再審審理程序的法官張清埤、呂丹玉，是他原確定判決的法官，要求依公務員懲戒法、行政訴訟法規定自行迴避，不得參與再審審理程序，以保持法官客觀超然的立場，維護審級利益及裁判公平，使他得以獲致公平適法的裁判。

懲戒法院指出，依照公務員懲戒法規定「迴避以一次為限」，而張天欽首度提再審後，去年被駁回，此次再審判決張清埤、呂丹玉均未參與，顯然已經逕行迴避，和公務員懲戒法規定並無不合，且依照司法院釋字第256號解釋意旨，張天欽不服首度再審判決上訴後，由張清埤、呂丹玉參與再審上訴案件的審理，不須再自行迴避，裁定駁回。

張天欽在2018年8月22日接受寶島聯播網專訪林宅血案等五大命案，將訪談重點放在人事清查制度，聯合報、自由時報報導原沒將人事清查法和侯友宜連結；張23日又刻意向中央社記者放消息，中評網隨即報導「促轉會推除垢法劍指侯友宜？」

隔天會議，張天欽表示，「發了新聞稿之後，自由就來了，自由寫了以後，聯合八點多打電話來…確認結果，隔天就頭版了」、「中央社是我故意放給他的，因為我覺得他們沒有碰觸到我真正的本意」，張還提及「今天侯友宜…這個如果沒有操作，很可惜。」

另外，張要與會者準備相關案例，用「間接影射」手法，以民進黨立委為側翼，讓除垢法和侯友宜等議題在促轉會、立法院、中選會燃燒。