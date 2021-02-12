移民官偷查、洩漏情敵個資 懲戒法院判降一級改敘

移民署國境事務大隊桃園機場五隊李姓科員，和郭姓男子愛上同一女子，他好奇對方居住地，值班時利用入出國查驗系統查對方役政資料，用手機拍下後傳給溫姓女約聘員工，被二審依洩密罪6月徒刑，緩刑4年；懲戒法院判李降一級改敘，可上訴。

懲戒法院指出，李因洩漏國人個資被移民署記過處分，並調離桃園機場五隊勤務，但他除了違法查詢郭的個資外，也被控查詢另10名民眾的個資，而他坦承錯誤，也和郭等3人達成和解。

懲戒法院認為，李違反法令規定，利用職務之便取得和業務無關的個資，部分還洩露給友人，除觸犯刑法之外，他的行為也嚴重損害政府信譽和公務人員形象，審酌他犯錯次數，並以坦白認錯悔過，向部分被害人致歉達成和解，考量一切情狀，判降一級改敘。

李前年5月20日上午值班時，利用桃園機場通關查驗櫃台的公務電腦輸入郭姓「情敵」的身分證字號，查出對方統編、出生日期、出生地、婚姻狀況、戶籍地址、軍種、體位、退伍令字號等個人役政資料，再用手機拍下螢幕畫面，隨即將照片傳給溫女。

因李姓科員曾告知溫女郭的IG帳號，溫女主動加郭IG，還告訴郭說他的個人役政資料已被李查出。郭曾投書移民署信箱告狀，移民署展開調查，李和律師商量後，決定向廉政署自首；不過李自首的當天，郭也向南檢提告。

高院二審認定李犯洩密罪，雖然他在2019年8月1日早上10點多向廉政署自首，但郭姓男子是同一天傍晚5點多到台南地檢署提告，對司法資源的節省有限，況且難以認定是出自內心悔悟，高院不予減刑。高院指李身為公務員卻任意將秘密消息洩給他人，法治觀念不足，因此判刑儆懲，但宣告緩刑4年。