《國際橋牌社：影視改編小說》重溫廢除刑法一百條歷史

擁有律師與作家雙重身分的卓心雅，將台灣第一部政治職人電視劇集「國際橋牌社 ISLAND NATION」改編成小說。該劇組前年4月20日於總統府拍攝楊烈飾演總統、宣誓就職。該劇對於「廢除刑法100條」橋段有所琢磨，還進入立法院取景還原打架橋段。

《國際橋牌社》原創劇本以大量歷史研究為基礎，背景設定在1990年至1994年的台灣社會，內容描述台灣解嚴後歷經「寧靜革命」、逐步民主化的過程。該劇4年來經過10次改本，未來預計拍攝8季，也是台灣首度進入總統府內拍攝的戲劇節目。

《國際橋牌社：影視改編小說》由法政職人小說《律政女王》作者「雅豊斯Aris」親自改寫，考究人物背景與動機、解構權力遊戲與流程、精心設計人物台詞與場景。

重新打造出一部權謀鬥爭、高手過招，過程緊張刺激、峰迴路轉，讓人拍案叫絕、大呼過癮的現代政治職人小說。書中並附有精美人物關係圖與大量劇照，讓您能時時重溫追劇的熱血與感動。