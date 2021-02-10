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想趁小年夜玩一把 南警破獲天九牌賭場
今天小年夜，台南有賭客過年前玩一把試手氣，被警方逮個正著。台南市警三分局今天下午在安南區公學路4段一處民宅三合院內，查獲21人天九牌賭場，現場查扣抽頭金200元、賭資共4000元、天九牌1副、骰子1盒。主持人陳姓男子依賭博罪嫌移送南檢偵辦，賭客20人依社會秩序維護法裁處。
春節連續假期第一天，也是農曆春節的小年夜，警方規劃大批警力維持交通順暢，陳姓賭場負責人（60歲）打著警方沒空取締職業賭場的如意算盤，在安南區十二佃一處民宅三合院內忘情開賭，直到被警方前後包抄才驚覺大事不妙，要跑已來不及。
警方1月15日接獲情資指，有不少機車騎往十二佃寺廟方向，卻沒什麼人在廟裡參香，相當不尋常，持續監控蒐證，發現人車聚集在廟旁民宅的三合院內聚賭，三分局見時機成熟，一舉破獲，附近民眾嘆「在廟旁這樣賭，恐怕連神明都看不下去」。
分局長朱信憲說，農曆春節期間，職業賭場蠢蠢欲動，警察執法無假期，打擊職業賭場不手軟，賭場是治安的毒瘤，容易衍生幫派、黑道、毒品及暴力案件，影響社會治安，將持續強力掃蕩。
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