快訊

你有獲財神青睞嗎？5.5億大樂透、春節大紅包獎號出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想趁小年夜玩一把 南警破獲天九牌賭場

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

今天小年夜，台南有賭客過年前玩一把試手氣，被警方逮個正著。台南市警三分局今天下午在安南區公學路4段一處民宅三合院內，查獲21人天九牌賭場，現場查扣抽頭金200元、賭資共4000元、天九牌1副、骰子1盒。主持人陳姓男子依賭博罪嫌移送南檢偵辦，賭客20人依社會秩序維護法裁處。

春節連續假期第一天，也是農曆春節的小年夜，警方規劃大批警力維持交通順暢，陳姓賭場負責人（60歲）打著警方沒空取締職業賭場的如意算盤，在安南區十二佃一處民宅三合院內忘情開賭，直到被警方前後包抄才驚覺大事不妙，要跑已來不及。

警方1月15日接獲情資指，有不少機車騎往十二佃寺廟方向，卻沒什麼人在廟裡參香，相當不尋常，持續監控蒐證，發現人車聚集在廟旁民宅的三合院內聚賭，三分局見時機成熟，一舉破獲，附近民眾嘆「在廟旁這樣賭，恐怕連神明都看不下去」。

分局長朱信憲說，農曆春節期間，職業賭場蠢蠢欲動，警察執法無假期，打擊職業賭場不手軟，賭場是治安的毒瘤，容易衍生幫派、黑道、毒品及暴力案件，影響社會治安，將持續強力掃蕩。

職業賭場藏身台南市安南區十二佃民宅， 今天被警方查獲。圖／讀者提供
職業賭場藏身台南市安南區十二佃民宅， 今天被警方查獲。圖／讀者提供

賭場 春節 警察

延伸閱讀

小年夜驚魂／法拉利姐整形出代誌 驚恐臉腫成「麵龜」！

小年夜黃偉哲與基層警察及民力圍爐 親下水餃表達感謝

影／小年夜新北巡佐昏倒派出所前 侯友宜：盼平安

影／小年夜 國道一號彰化埔鹽、台中零星車禍壅塞

相關新聞

想趁小年夜玩一把 南警破獲天九牌賭場

今天小年夜，台南有賭客過年前玩一把試手氣，被警方逮個正著。台南市警三分局今天下午在安南區公學路4段一處民宅三合院內，查獲...

男網聚交友…一個簽名破財8萬4 還換來法院扣薪命令

春節連放多天年假正是「網聚交友」好時機！台中市政府法制局提醒民眾，交友仲介業者經常吸引消費者的3招套路「網聚+簽約+支付...

搶地盤占床位 街友酒後持鐵棒毆傷人遭訴

為搶地盤占床位，陳姓街友酒後持鐵棒毆傷同是街友的徐姓男子，徐男因頭及臉部受傷，因出血性休克，經送醫才救回一命，新北地檢署...

被吳宗憲告妨害名譽不起訴 館長：他很奇怪 講事實就惱羞

網紅「館長」陳之漢去年開直播，嗆綜藝天王吳宗憲「你什麼時候錢要還人家，欠了幾億什麼時候要還人家」，吳不滿提告陳涉犯妨害名...

設陷阱捕捉4保育動物 男子送辦

新北市政府動保處獲報雙溪山區一處農地，疑有飼養保育類台灣山鷓鴣，日前會同警方前往查緝，在農地查獲保育類野生動物食蟹獴1隻...

反年改抗爭斷指 獲國賠20萬

退伍軍人團體「八百壯士」二○一八年在立法院外抗議軍改，當天退役上校陳咸嶽左手小指斷裂截肢，他懷疑是保六總隊林姓警員持油壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。