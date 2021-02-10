失聯女移工冒用健保卡生產 台印聯手助母女返國

印尼籍女移工娃爾西（譯名）來台結識泰國籍男友，逃離雇主家後懷孕，因自費生產費用不少，向同鄉借健保卡就醫才順利生下女兒，但後與男友感情不睦分手，她帶著女兒想回印尼，並自首冒用他人健保卡，直到判刑獲緩刑，才在台、印協助下，2月5日抱著女兒搭機返回印尼。

據了解，娃爾西在2015年來台工作，才認識泰國籍的男友巴莫，後來逃離工作崗位，曠職3天，經雇主通報失聯。2018年6月，娃爾西懷孕又沒錢可生產，便向同鄉希娣借健保卡，到台南就醫，先後由健保付費5萬元左右，才生下女兒。

後來娃爾西與男友感情出狀況，娃爾西投案想回印尼，但移民署南區事務大隊查出她女兒的出生證明，生母的名字不是她，她才說出冒用朋友的健保卡生產，全案才由台南地檢署依詐欺、偽造文書罪偵辦。

但後來男友去向不明，也未再出庭，她母女流落台灣無處安身，移民署聯繫印尼駐台北經濟貿易代表處，協助將她母女安置在印尼代表處高雄安置中心，直到去年台南地方法院法官念在她因沒工作收入又面臨生產，無法支付醫療費才一時失慮，印方也協助她繳回生產健保費用，判決她1年徒刑並宣告緩刑2年，她才向移民署申請返回印尼。