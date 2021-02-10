「欠幾億什麼時候還？」吳宗憲告館長妨害名譽 不起訴

館長陳之漢去年開直播嗆綜藝天王吳宗憲「你什麼時候錢要還人家，欠了幾億什麼時候要還人家」，吳宗憲認為陳以不實言論散布流言，損害其信用，提告加重誹謗及妨害信用罪，新北地檢署日前處分不起訴。

不起訴指出，館長陳之漢去年2月在新北市林口區辦公室開直播，「我跟大家講啦，吳宗憲阿吳宗憲，你就沒底（台語），你聽的懂嗎（台語），沒底你知道嗎（台語）」、「盈助大仔欸嘛，吳宗憲我有黑白講某（台語）？齁，盈助大仔啦。」、「你什麼時候錢要還人家，欠了幾億什麼時候要還人家」，意指藝人吳宗憲在外欠大筆債務，信用不佳。

陳之漢出庭時坦承在直播頻道上說過這些話，因不滿吳直播時說，「網紅是沒有經過培養的，是個屁」、「網紅沒有素質」，還說，「他自己是本土天王，來貶低我們」，才會反過來討論天王的素養。

「我覺得個人素養包括他的私德及行為，既然他可以評論我們，我也可以針對他的行為進行評論。」陳之漢還說，去年立委選舉前在林口辦公室，他約吳宗憲及立委余天，想要替選舉造勢直播，在直播前，是余天說吳賺了不少錢，但都虧在LED事業，好像還有說，「吳有欠助董錢」等語。