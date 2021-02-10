交通違規檢舉5年3倍 立委：過多微罪處罰、不務實規定

近年來交通違規檢舉案件數暴增，近5年檢舉成案件數就成長近3倍，但申訴成功率卻不增反降。交通部擬修道管處罰條例解決浮濫檢舉問題。國民黨立委李貴敏主張，現行相關標誌、標線等管制設施應配套檢討。

李貴敏說，民眾檢舉罰單暴增已造成民怨，警察因民眾檢舉案件也不敢不罰，反使原有行政裁量、微罪不舉空間喪失；問題在於法令是否務實？有無過多微罪處罰規定，不能讓台灣變對立或相互監視的檢舉社會，否則不利長遠發展。

警政署統計，去年全年總計有598萬6145件交通違規檢舉成案，與2016全年153萬7113件相比，成長2.89倍，與同一期間警察舉發案件數僅成長近零點四五倍相比，檢舉案件同期間成長幅度高約6.5倍。

在就申訴情形，單就警察舉發違規案件來看，2016年民眾提出申訴率為0.88%，去年全年增為1.4%，申訴率成長近六成，但申訴成功率卻從2016年百分之7.41%下修至去年6.64%。

李貴敏分析，交通違規案件逐年成長，但申訴成功率卻不升反降，代表相關舉發均有所本，但相對的可能也凸顯警察過去執法鬆散，或是民眾交通安全的法治觀念日趨薄弱等結構性問題，相關單位應審慎研析，對症下藥。

據統計，近5年警察舉發的前4大交通違規類型分別為違規停車、超速、闖紅燈與未依規定轉彎，這4種樣態去年全年分別遭告發523萬5878件、299萬2263件、150萬3021件與134萬3381件。

而近5年民眾檢舉前4大交通違規類型則分別為違規停車、未依規定使用燈光（方向燈、車燈）、闖紅燈與未依規定變換車道，至去年全年分別為223萬532件、48萬3697件、28萬9877件、28萬1352件。

其中，單就兩類舉發中被告發件數最高的違規停車相比，以去年全年與2016年相較，警察告發違停件數僅成長近0.54倍，檢舉告發違停件數成長近2.18倍，被檢舉件數成長幅度遠超過警察告發案件類型。