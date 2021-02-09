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虐死孕妻釀一屍兩命拍給小三看 有教化可能法院判無期

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園李姓男子以鍾姓妻子外遇，藉談判離婚朝她痛毆、性侵，不顧鍾當時懷孕5個月，還拿打氣筒打到頭破血流，過程中甚至用手機視訊，拍照錄影傳給另名女網友看，終釀1屍2命，檢方起訴痛斥泯滅人性求重刑；法院認李有教化可能，今依凌虐性交而故意殺害被害人罪判他無期徒刑，可上訴。

桃園地院認為，李當天以鍾外遇為由，不斷質問她對象、性交次數，經連串毆打、折辱後，已透露不滿鍾和其他男子性交，卻藉詞拒絕和他性行為的憤怒、不滿情緒，並用手機搜尋壯陽藥物資訊，依其主觀意思，顯有對鍾施以凌虐而強制性交故意。

判決指出，刑事審判旨在實現刑罰權的分配正義，科刑須符合罪刑相當原則，使輕重得宜、罰當其罪，以契合社會之法律情感；考量李、鍾結婚12年，就算認為鍾未守道德界線，彼此仍為夫妻關係，竟朝她暴力虐待性侵，甚至殺害對方，造成家屬難弭平傷痛。

法院審酌，李無前科，考量他因鍾外遇，受氣憤情緒驅動、刺激萌生不確定殺人犯意，與計畫性犯罪有別，但無情剝奪結褵10多年妻子性命，所為難容一般社會，犯後狡辯、避重就輕，並稱「願以己命相償」，鍾家屬也求處死刑。

但法院仍認為，李尚非顯無從教化矯正，將他和社會永久隔離，應足以達社會防衛的目的，並可以李在監禁期間，藉由忍受對自由的渴望，時時悔悟反省，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

檢警調查，李、鍾結婚10年多年，李因懷疑住在雲林的老婆出軌，去年6月11日以要離婚為由，約鍾北上桃園談判。

當晚6點多2人口角，李不顧老婆有孕，竟徒手、隨地拿打氣筒痛毆，還恐嚇「會沒命！」再逼她交出外遇對象的聯絡方式後，傳訊說「明天你準備收屍」；但李仍不罷休，繼續朝鍾施暴、性侵，把她打到顱骨骨折、腦部重創，滿臉是血。

檢方還查出，李施暴過程竟同時向國外1名女網友視訊，拍下老婆重傷影片、照片傳給對方，隔天下午妻子倒臥廁所失去呼吸心跳，李才打電話叫救護車並謊稱是跌倒造成，醫院見鍾女傷勢可疑報警才曝光，李案發後隨即被法院收押。

檢方訊時，李辯稱是太氣憤妻子敗壞他名聲，辯稱是「義憤才殺人」，還說性交有經對方同意；但鍾女家屬證稱李過去就曾家暴，警方也在場查扣斷裂打氣筒、四處沾染血跡，手機經鑑識還原也有影像、照片佐證。

李男性侵虐死孕妻釀1屍2命，過程還直播給女網友看，法院以他仍有教化可能，依凌虐性交而故意殺害被害人罪判他無期徒刑。示意圖／ingimage
李男性侵虐死孕妻釀1屍2命，過程還直播給女網友看，法院以他仍有教化可能，依凌虐性交而故意殺害被害人罪判他無期徒刑。示意圖／ingimage

外遇 性侵

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