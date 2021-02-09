退休上校抗議反年改遭斷指 保六總隊判國賠20萬元！

退伍軍人團體「八百壯士」2018年在立法院外抗議軍改，當天退役上校陳咸嶽左手小指被油壓剪剪斷，他懷疑是保六總隊林姓警員所為，提告過失傷害罪，檢方不起訴；民事部分，陳咸嶽要求保六總隊國家賠償300萬元，台北地方法院今判保六總隊應賠償20萬元，可上訴。

立法院外交及國防委員會2018年4月25日舉行攸關軍人改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會，「八百壯士」當天下午在立法院外展開護憲維權誓師大會，並展開遊行，當隊伍行經立法院大門時，企圖闖入立法院內，與警方爆發數次推擠衝突。

事後，陸官47期陳咸嶽指出，自己左手小指遭油壓剪剪斷，露出鮮血與白骨，因為是粉碎性骨折，無法接回，對保六總隊林姓警員提告；但檢方勘驗監視器畫面、員警密錄器，發現案發時眾人擠成一團、一片混亂，「八百壯士」出動鐵鍊試圖拉倒立法院大門，警方與「八百壯士」都備有油壓剪，只能看見陳受傷，但無法確認是誰所為，處分林不起訴。

民事部分，陳咸嶽主張，當日陳情民眾為了把陳情書送進立法院，拿鐵線想綁住鐵門後拉開，但保六總隊員警執行維安勤務，拿油壓剪要剪斷鐵線，和他發生拉扯，不慎拉斷他的左手第五小指，因開放性骨折送醫治療進行截肢手術，要求保六國賠300萬元。

保六總隊抗辯，當天執行維安勤務，警力僅部署立法院圍牆內院區，陳咸嶽受傷地點是在立法院大門外側中山南路；依蒐證畫面，員警事發當下沒有拿油壓剪剪斷鐵線，且當時抗議民眾情緒高漲、動作激烈，陳受傷可能是自身拿油壓剪不慎所造成，或和其他民眾推擠拉扯造成的。

法院認為，勘驗蒐證影片，當天現場有部分陳情民眾拿鐵線綁鐵門，也有人突破封鎖線，另有部分陳情民眾，包括陳咸嶽本人，拿油壓剪想剪斷警方用來固定鐵門的鋼索。

而立法院是國家最高立法機關，代表全體國民監督政府施政，是民主國家的國會；因此立法院周邊是可以集會遊行的區域，充分反映民意，尤其是保障少數意見的表達，另一方面為保護國家重要機關安全，維持對外交通等，警方以拒馬隔出安全區域，或強制驅離突破防守線的抗議民眾，都是符合比例原則的作為。

法院指出，根據醫院診斷證明書，陳咸嶽傷勢非直接遭剪刀剪斷的平整傷口，可排除遭油壓剪直接剪斷的可能性，另根據畫面、陳本人供述可認定警方拿油壓剪要剪斷鐵線，與陳咸嶽發生拉扯，不慎造成陳左手小指開放性骨折。

判決指出，保六總隊警員執行勤務時應注意比例原則，持油壓剪剪斷抗議民眾綁的鐵線時，遇到抗議民眾拉扯油壓剪，應注意勿傷及民眾，採取溫和手段制止，例如告誡放棄、以優勢警力設備另築封鎖線，但警方卻不慎造成陳受傷，已逾越比例原則，認為警員有過失。

法官認為，陳咸嶽和警員拉扯，本身也有過失，同樣是本案發生的原因，陳和警方應各負50%過失責任；審酌陳咸嶽是退休上校、領有退休俸，現無職業，