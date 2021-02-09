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雲林農會選舉首樁控告案 斗南鎮農會告參選人散布謠言

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣斗南鎮農會競爭激烈，被視為一級戰區，斗南鎮農會信用部主任宋孟佶今天在律師陪同下，到雲林地檢署按鈴控告參選農會會員代表的沈姓里長，涉嫌散布不實謠言，影響農會信用部金融營運，違反「農業金融法第38條」規定，這也是今年農會選舉雲林縣首樁控告案。

沈姓里長則表示，他不予置評，一切交給司法調查，到法庭再說。

宋孟佶表示，日前有民眾向農會反映，指沈姓里長疑在外面散布言論，直指斗南鎮農會信用部承辦已故劉姓民眾的借款案件，有不當催收及侵吞劉姓民眾多達上千萬元的財產。

宋孟佶指出，農會得知此息後，查閱相關資料，發現沈男所言全是子虛烏有，與事實不符，甚至嚴重傷害農會信用部的信用，為避免流言發酵，影響金融秩序，今天由他代表會同律師施裕琛，抵雲林地方檢察署按鈴申告沈姓里長涉農業金融法，以能遏止錯誤消息散播，維護農會信譽。

律師施裕琛說，沈男的行為已違反農業金融法第38條規定，散布流言或以詐術損害信用部或全國農業金庫之信用者，處5年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

由於沈男登記參選斗南農會會員代表，是否以此不實言論，企圖影響選情或有幕後教唆指使； 宋孟佶則說，是否有這樣動機，有待司法調查，他是站在穩定農業金融，保障存款人權益代表農會提告。

斗南鎮農會信用部主任宋孟佶（右）會同律師到雲林地檢署按鈴控告沈姓里長散布不實言論影響農業金融秩序。記者蔡維斌／攝影
斗南鎮農會信用部主任宋孟佶（右）會同律師到雲林地檢署按鈴控告沈姓里長散布不實言論影響農業金融秩序。記者蔡維斌／攝影

律師 農會

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