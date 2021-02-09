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雲林農會選舉首樁控告案 斗南鎮農會告參選人散布謠言
雲林縣斗南鎮農會競爭激烈，被視為一級戰區，斗南鎮農會信用部主任宋孟佶今天在律師陪同下，到雲林地檢署按鈴控告參選農會會員代表的沈姓里長，涉嫌散布不實謠言，影響農會信用部金融營運，違反「農業金融法第38條」規定，這也是今年農會選舉雲林縣首樁控告案。
沈姓里長則表示，他不予置評，一切交給司法調查，到法庭再說。
宋孟佶表示，日前有民眾向農會反映，指沈姓里長疑在外面散布言論，直指斗南鎮農會信用部承辦已故劉姓民眾的借款案件，有不當催收及侵吞劉姓民眾多達上千萬元的財產。
宋孟佶指出，農會得知此息後，查閱相關資料，發現沈男所言全是子虛烏有，與事實不符，甚至嚴重傷害農會信用部的信用，為避免流言發酵，影響金融秩序，今天由他代表會同律師施裕琛，抵雲林地方檢察署按鈴申告沈姓里長涉農業金融法，以能遏止錯誤消息散播，維護農會信譽。
律師施裕琛說，沈男的行為已違反農業金融法第38條規定，散布流言或以詐術損害信用部或全國農業金庫之信用者，處5年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。
由於沈男登記參選斗南農會會員代表，是否以此不實言論，企圖影響選情或有幕後教唆指使； 宋孟佶則說，是否有這樣動機，有待司法調查，他是站在穩定農業金融，保障存款人權益代表農會提告。
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