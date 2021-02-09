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影／年前掃賭色 萬華警法辦356人驚見「度假級」賭場

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華分局警方因應春節將至，針對轄內賭場、應召站執行年前大掃蕩，兩個月內查獲妨害風化案11件75人、職業賭場13處281人，其中一處賭場24小時營業，VIP賭客帶抱枕、穿睡衣可進場，宛如度假中心。

警方表示，春節前職業賭場及色情營業場所蠢蠢欲動，萬華區已有多家「麻將協會」、「棋牌社」、「休閒館」利用協會、商業登記等合法名目掩護，經營賭博

為淨化春節治安環境，萬華分局警方自去年12月1日至今年2月8日持續掃蕩，共查獲妨害風化案11件75人（應召站2件12人、養生館8件60人、私娼寮1件3人），不法所得17萬1000元。

另破獲各類職業賭場13處，查獲賭博業者及賭客281人（刑案移送196人、社會秩序維護法裁處85人），抽頭金32萬9530元、賭資106萬2400元。

警方查緝西門町一處大型賭場時，意外發現業者為吸引客群，除採24小時營業制，還提供三餐，賭博底台金額達上萬元的「VIP包廂」更提供床鋪給賭客休息，部分賭客甚至直接帶著抱枕和睡衣入場，規模堪稱度假中心；也有賭客為提神賭博，攜帶毒品入場吸食。

警方呼籲，無論春節或平日，絕不容許非法賭博及暗營色情行為，賭博易導致民眾傾家蕩產、家庭失和，甚至衍生暴力犯罪，對社會治安造成負面影響，警方將全力掃蕩賭博與色情，以維護良好治安環境。

職業賭場規模堪稱度假中心。記者李隆揆／翻攝
職業賭場規模堪稱度假中心。記者李隆揆／翻攝
西門町一處大型賭場提供床鋪給賭客休息。記者李隆揆／翻攝
西門町一處大型賭場提供床鋪給賭客休息。記者李隆揆／翻攝

賭博 賭場 春節

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