台南前衛生局長陳怡不倫戀判賠50萬 上訴二審不公開

台南市府衛生局前局長陳怡被控於2017年10月13日與鄭姓已婚女秘書偷情，在鄭女車上有鹹溼對話、車震，鄭女老公曾男與鄭女離婚，以家庭被破壞及配偶法益遭侵害，對陳及前妻2人連帶求償200萬元，一審判賠50萬元，陳怡上訴二審，台南高分院今天下午召開準備庭，法官認事涉妨害社會善良風俗，辯護人當庭聲請不公開審理，獲兩造同意後不對外公開。

台南地院去年10月一審宣判，認雖無證據證明鄭女在車內發出聲音為兩人性行為所發出聲音，但已逾越一般社交行為，審酌雙方身分地位及經濟狀況，判賠精神慰撫金以50萬元。陳怡及女秘書不服上訴。

陳怡辯稱，本案妨害秘密手段違法取得錄音，應不得援用該證據，且經勘驗行車紀錄器光碟，僅有鄭女聲音，並無他的聲音。鄭女則否認其與陳怡有婚外情，且無違反與前夫婚姻關係等情事。