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台南前衛生局長陳怡不倫戀判賠50萬 上訴二審不公開
台南市府衛生局前局長陳怡被控於2017年10月13日與鄭姓已婚女秘書偷情，在鄭女車上有鹹溼對話、車震，鄭女老公曾男與鄭女離婚，以家庭被破壞及配偶法益遭侵害，對陳及前妻2人連帶求償200萬元，一審判賠50萬元，陳怡上訴二審，台南高分院今天下午召開準備庭，法官認事涉妨害社會善良風俗，辯護人當庭聲請不公開審理，獲兩造同意後不對外公開。
台南地院去年10月一審宣判，認雖無證據證明鄭女在車內發出聲音為兩人性行為所發出聲音，但已逾越一般社交行為，審酌雙方身分地位及經濟狀況，判賠精神慰撫金以50萬元。陳怡及女秘書不服上訴。
陳怡辯稱，本案妨害秘密手段違法取得錄音，應不得援用該證據，且經勘驗行車紀錄器光碟，僅有鄭女聲音，並無他的聲音。鄭女則否認其與陳怡有婚外情，且無違反與前夫婚姻關係等情事。
一審判決認為，雖無具體證據證明鄭女在車內發出的聲音係因二人為口交或性交等性行為所發出的聲音，但二人當時應有為逾越一般社交行為的不正常行為，已達破壞婚姻共同生活的圓滿狀態，曾得依侵權行為的法律關係，請求陳怡及鄭女秘書連帶賠償其損害。院方審酌兩造身分、地位及經濟狀況，認精神慰撫金以50萬元為適當。
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